Shah Rukh Khan pomaga w walce z koronawirusem

Do 3 maja przedłużona została w Indiach przymusowa kwarantanna spowodowana pandemią koronawirusa. W walce ze skutkami choroby pomaga jeden z największych gwiazdorów Bollywood - Shah Rukh Khan.

Shah Rukh Khan nie żałuje pieniędzy na walkę z koronawirusem /Getty Images

Znany z takich filmów jak m.in. "Czasem słońce, czasem deszcz" czy "Żona dla zuchwałych" Shah Rukh Khan podarował 25 tysięcy sztuk zestawów ochronnych, które trafiły do służb zajmujących się walką ze skutkami COVID-19 w stanie Maharasztra. Wcześniej razem z żoną Gauri udostępnił należący do nich czteropiętrowy budynek, który przeznaczony został na tymczasowe biuro ds. kwarantanny dla miejscowych władz. Ofiarował również hojne darowizny na rzecz walki z koronawirusem.



Decyzja o przedłużeniu kwarantanny do 3 maja została ogłoszona w Indiach dzień po podobnym ogłoszeniu prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który przedłużył trwającą w kraju kwarantannę do 11 maja.

Obejmująca cały kraj kwarantanna trwa w Indiach od 24 marca. Jej przedłużenie spowodowane jest zwiększeniem liczby zgonów z powodu koronawirusa. Do dziś zmarło już w tym kraju 358 osób, a ponad 10 tysięcy jest zarażonych. Szacuje się jednak, że dane te mogą być mocno zaniżone z powodu braku dostępu do testów w niektórych rejonach kraju.

W oświadczeniu skierowanym do rodaków premier Indii Narendra Modi zaznaczył, że władze zrobią wszystko, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa poza aktywne skupiska COVID-19. Oznacza to zwiększone kontrole tego, czy mieszkańcy stosują się zaleceń kwarantanny, które obejmują przede wszystkim pozostawanie w domach.

Shah Rukh Khan nie jest jedyną gwiazdą Bollywood, która aktywnie pomaga w walce z koronawirusem. Wśród aktorów, którzy pomogli w ten czy inny sposób są m.in. Madhuri Dixit, Ajay Devgn, Alia Bhatt, Katrina Kaif, Sara Ali Khan, Vicky Kaushal oraz Priyanka Chopra.