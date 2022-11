Film "Seesaw Monster" będzie ekranizacją powieści Kōtarō Isak, która ukazała się w 2019 roku. Nie jest to pierwsza powieść japońskiego pisarza, którą filmowcy biorą na warsztat. Autor wydał też książkę "Maria Beetle", która po 12 latach doczekała się iście hollywoodzkiej adaptacji pt. "Bullet Train" z Bradem Pittem w roli głównej.

"Seesaw Monster": Co wiemy na temat produkcji?

Za scenariusz odpowiada Olivia Milch ("Ocean’s 8") w rolach głównych wystąpią: Anne Hathaway i Salma Hayek .

Szczegóły realizowanej przez Netflix ekranizacji wydanej w 2019 roku książki Kotaro Isaki nie są znane. Przygotowywany film w skrócie określany jest on jako komedia sensacyjna z dwoma głównymi bohaterkami w centrum akcji. "Seesaw Monster" to zbiór krótkich opowiadań i nie wiadomo, które z nich będzie podstawą scenariusza powstającego filmu z Hathaway i Hayek Pinault w rolach głównych. Do enigmatycznych informacji podanych przez Netflix najbardziej pasuje opowiadanie o kobiecie, która próbuje zgłębić tajemniczą przeszłość swojej teściowej. Odkrywa przy tym sekrety, które mogą zagrozić obu ich rodzinom. Choć obie panie się ze sobą nie dogadują, muszą przezwyciężyć nieporozumienia, by uratować sytuację.

Lista nowych projektów Anne Hathaway jest długa i znajdują się na niej takie tytuły jak "Eileen", "She Came to Me", "Mother’s Instinct", "The Idea of You" oraz "Sesame Street". Na brak zajęć nie narzeka też Salma Hayek. Ostatnio pracowała na planie nowego filmu Angeliny Jolie zatytułowanego "Without Blood", jest też w obsadzie trzeciej części serii "Magic Mike".

"Bullet Train": Udana produkcja z Bradem Pittem

Akcja produkcji "Bullet Train" rozgrywa się w pociągu jadącym do Tokio. Brad Pitt wciela się w rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę.

Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja jest na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele - w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść.