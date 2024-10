Sebastian Stan odpowiada krytykom Marvela. "Zaoferujcie coś lepszego"

Kłopoty MCU zaczęły się od jego powrotu do kin i telewizji w 2021 roku, po ponad rocznej przerwie. Seria była kiedyś gwarantem jakości. Jednak takie filmy i seriale jak "Ant-Man i Osa: Kwantomania", "Mecenas She-Hulk", "Sekretna inwazja" i "Marvels" sprawiły, że spadła na nią niespotykana wcześniej krytyka, także ze strony fanów i dziennikarzy. Pojawiły się także pierwsze porażki finansowe. Chociaż "Deadpool & Wolverine", ostatni film MCU, spotkał się z przychylnymi recenzjami i z wynikiem 1,332 miliarda dolarów na koncie jest obecnie drugim najlepiej zarabiającym filmem 2024 roku, wciąż pojawiają się niepochlebne opinie o serii.

Do sytuacji odniósł się Sebastian Stan, który od 2011 roku wciela się w Bucky'ego Barnesa/Zimowego Żołnierza. Od tego czasu aktor zagrał w siedmiu filmach i jednym serialu MCU. Role Bucky'ego powtórzy w "Thunderbolts*", którzy wejdą do kin w maju 2025 roku.

Sebastian Stan odpowiada krytykom Marvela

W wywiadzie dla British GQ Stan mówił o Marvel Studios. Przyznał, że "nigdy nie był częścią wytwórni, która wkłada w swoją pracę tyle serca". Dodał, że nie wyobraża sobie zakończenia MCU. "Myślę, że gdyby zabrakło Marvela, pozostałaby po nim za duża dziura do wypełnienia". Następnie przystąpił do obrony. Zaapelował do krytyków, by "nie psioczyli na coś bez zaoferowania lepszej alternatywy".

Stan przyznał także, że nie może się doczekać występu Roberta Downeya Jr. jako Doktora Dooma w nadchodzących filmach MCU, między innymi kolejnych odsłonach "Avengers". "Mam nadzieję, że będę miał z nim scenę. Czy jest inny gość, który mógłby to zagrać? Nie wiem, raczej nie. Po 'Jajach w Tropikach' nie ma rzeczy, której ten facet nie mógłby zrobić".

"Thunderbolts*" wejdą do kin 2 maja 2025 roku. "Avengers: Doomsday" będzie miało swoją premierę 1 maja 2026 roku, natomiast "Avengers: Secret Wars" 7 maja 2027 roku.