Sebastian Fabijański po raz pierwszy zaczął spotykać się z Maffashion w październiku 2019 roku. Para doczekała się synka Bastiana. Jednak wszystko skomplikowało się na początku 2022 roku. W sieci pojawiły się jego filmiki w towarzystwie Rafalali, a para szybko się rozstała.

Sebastian Fabijański: Afera z Rafalalą

Rafala to bardzo kontrowersyjna postać. Transpłciowa kobieta jako sexworkerka. Często nagrywa swoich klientów bez ich zgody; media rozpisują się o aferach seksualnych z jej udziałem.

W pierwszych miesiącach tego roku do sieci trafiły jej nagrania z Sebastianem Fabijańskim, co wywołało wśród internautów wiele kontrowersji. Aktor bronił się, że to część promocji filmu "Inni ludzie" (warto dopisać, jak nie było wcześniej wzmianki)

Okazało się, że gwiazdor nie mówiła prawdy. Jak twierdzi, nie wie, jak doszło do tego spotkania. Niestety, spowodowało to kryzysy w jego ówczesnym związku z Maffashion i w konsekwencji doprowadziło do rozstania. W ostatnim czasie Sebastian Fabijańskiego widziano w towarzystwie Anny-Marii Siekluckiej, gwiazdy filmu "365 dni".

Sebastian Fabijański opowiada na trudne pytania. Co z Maffashion i ich synem?!

Podczas ostatniego wywiadu Fabijański opowiedział o swoich kontaktach z synem. Jednak kiedy został zapytany o Maffashion, powiedział jedynie: "pomidor". W kwestii Bastiana wypowiedział się już bardziej obszernie.

Niewątpliwie rozstanie z Julką przyczyniło się do tego, że moja relacja z Bastkiem stała się bardziej intensywna i też mówię tu o wymiarze czasowym. Ja się bardzo z tego cieszę. Kocham Bastka totalnie i już nie mogę się doczekać spotkania o 18.00, kiedy go odbieram i będzie u mnie - powiedział Sebastian Fabijański powiedział Fabijański.

Aktor nie ukrywa swojego przywiązania syna. Jak twierdzi, ojcostwo to jedna z najważniejszych rzeczy w jego życiu.

To jest najpiękniejsze, co w moim życiu się wydarzyło. Sukcesy zawodowe są fajne, ale syn, który z uśmiechem mówi tata i chce chodzić z tatą, to jest niesamowite skomentował Sebastian Fabijański.

