Sebastian Fabijański to polski aktor, który zagrał w wielu hitach kinowych. Wśród nich można wymienić: "Pitbull. Niebezpieczne kobiet", "Botoks", "Kobiety Mafii" czy "Miasto 44". W ostatnim czasie zrobiło się wokół jego osoby bardzo głośno i to nie za sprawą nowych ról filmowych. Chodzi tu o były związek aktora z znaną influencerką Maffashion, z którą ma dziecko.

Sebastian Fabijański: Kontrowersyjny koniec związku z Maffasion

Nie tak dawno do sieci wyciekły nagrania, na których widać Sebastiana Fabijańskiego z transpłciową i bardzo kontrowersyjną Rafalalą. Ich wieczorne spotkanie wywołało nie małe poruszenie wśród wielu internautów. Tym bardziej, że jej osoba kojarzona jest z dużą ilością skandali, często na tle erotycznym.

Sam Fabijański odniósł się do sprawy mówiąc, że miedzy nimi nie doszło do żadnego stosunku. Jednak w późniejszych wywiadach przyznał się, że nie był wierny Julii Kuczyńskiej (Maffashion). Podtrzymując tym samym, że jego kochanką nie była Rafalala.

"Rozstałam się z Sebastianem około trzy tygodnie temu. W planie było powiedzenie tego wspólnie (...) Komuś zależało na tym, aby uprzedzić jakikolwiek mój komunikat, tym samym odbierając mi możliwość przedstawienia mojej wersji, aczkolwiek chce od razu podkreślić, nie mam zamiaru komentować, prać brudów, to nie jestem ja. Jeśli chodzi o związki, to zawsze byłam oszczędna i jeśli chodzi o związki, to ten też nie był medialny" - skomentowała Maffashion.

Sebastian Fabijański całuje Annę Sieklucką z "365 dni"

Po wielu kontrowersjach i aferach jakie spotkały Fabijańskiego, postanowił zniknąć z Instagrama oraz odciąć się od mediów. Jednak ostatnie zdjęcia wskazują, że ma się znacznie lepiej. Paparazzi uchwycili 35-letni aktora z gwiazdą filmów o tematyce erotycznej "365 dni", Anną-Marią Sieklucką.

Na fotografiach widać jak para czule się obejmuje. Co więcej daje sobie soczystego buziaka na przywitanie. Następnie wsiedli do samochodu i pojechali w kierunki stacji benzynowej. Wszystko wydarzyło się kiedy Sieklucka, przyszła pod dom aktora. Całe zajście krótko skomentował sam Fabijański, mówiąc:

"Nie chciałbym tego jakkolwiek komentować. To jedyny komentarz, na jaki bym chciał sobie pozwolić".





