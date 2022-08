Sean Connery: Rozwój kariery aktora

Connery urodził się 25 sierpnia 1930 roku w Edynburgu, w Szkocji w rodzinie kierowcy ciężarówki i sprzątaczki. Wcześnie porzucił szkołę by móc pracować. W tych czasach parał się wieloma zawodami - był m.in. ratownikiem, kładł cegły na budowie a nawet szlifował trumny. W wieku 16 lat zaciągnął się do marynarki wojennej, ze służby został zwolniony po kilku latach z powodów zdrowotnych (cierpiał na wrzód dwunastnicy)i powrócił do wcześniej wykonywanej pracy mleczarza.

Pierwszy sukces, który był dla Connery'ego przepustką do przyszłej kariery, osiągnął biorąc udział w konkursie na Mistera Universe w 1952 roku, gdzie zajął trzecie miejsce. Przez następną dekadę Connery kilkakrotnie wystąpił na deskach teatru, w telewizji i na srebrnym ekranie, gdzie zadebiutował w "Let's Make Up" w 1954 roku.

Reklama

Pierwszą główną rolę dostał w 7 lat później w filmie "On the Fiddle" ( znanym również pod tytułem "Operation Fynn"). Na plakatach reklamujących film można było przeczytać " To znów Sean Connery! Ciepłe usta lub gorąca rola..." I rzeczywiście przez następne dziesiątki lat postacie grane przez Connery'ego zawładnęły kobiecymi sercami. Punktem zwrotnym w karierze Connery'ego była pierwsza rola agenta 007 w filmie "Dr.No" w 1962 roku. Przez kolejne 9 lat i kolejnych 5 filmów o agencie brytyjskiego wywiadu, Connery stał się jednym z najpopularniejszych aktorów na świecie.

Miejsce pochówku i ostatnia wola

Zdjęcie "Doktor No" / materiały prasowe

"Najszczęśliwszy był na polu golfowym, więc tam powinny spocząć jego prochy" - oświadczyła po śmierci aktora Micheline Roquebrune, która przez ostatnie 45 lat była żoną Seana Connery'ego. Odmówiła wskazania konkretnego miejsca, ale jak napisano w szkockim wydaniu dziennika "The Sun" najbardziej prawdopodobnym wyborem będzie szkockie pole golfowe Old Course w St Andrews.

Sir Sean był do niego szczególnie przywiązany - należał do miejscowego klubu Royal and Ancient. Znajdujące się tu 18-dołkowe pole powstało na początku XV wieku i funkcjonowało nawet w mrocznych dla golfa czasach, gdy król Szkocji Jakub II zakazał tej gry, ponieważ uważał, że młodzi mężczyźni poświęcają jej zbyt wiele uwagi, zaniedbując przy tym łucznictwo. Zakaz ów został podtrzymany przez Jakuba III i obowiązywał do 1502 roku, kiedy to król Jakub IV sam został golfistą. Fakt, że Micheline Roquebrune wybrała takie miejsce spoczynku męża nie powinien dziwić z jeszcze jednego powodu. Poznała ona Seana właśnie na polu golfowym, podczas turnieju w 1970 roku.

Nietypowe miejsce spoczynku było wolą samego aktora. "Zamierzamy sprowadzić Seana z powrotem do Szkocji - to było jego ostatnie życzenie. Chciał, aby jego prochy zostały rozrzucone na Bahamach, a także w jego ojczyźnie" - mówiła aktora po jego śmierci. Do tej pory ze względu na pandemię, nie można było spełnić ostatniej woli filmowego Bonda. Jak donoszą media, ostatnia wola aktora została już spełniona.

Zobacz również:

Sean Connery: Nie tylko James Bond

Sean Connery: Ostatnie zdjęcie z żoną

Sean Connery panicznie się tego bał