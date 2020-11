Sean Connery: Ostatnie zdjęcie z żoną

Sean Connery zmarł 31 października w wieku 90 lat. Wdowa po wybitnym aktorze przyznaje, że mieli wspaniałe życie, a gwiazdor był wzorem mężczyzny. Teraz w sieci pojawiło się ostatnie wspólne zdjęcie małżeństwa. Zostało zrobione w maju, kiedy para świętowała 45. rocznicę ślubu.

Micheline Roquebrune i Sean Connery byli małżeństwem z 45-letnim stażem /Tom Nebbia/Corbis /Getty Images

Sean Connery był jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów na świecie. Do historii przeszły jego wybitne kreacje, z rolą Jamesa Bonda na czele. Aktor zmarł we śnie 31 października 2020 roku w wieku 90 lat. Żona artysty, malarka Micheline Roquebrune postanowiła powspominać zmarłego męża na łamach brytyjskiego dziennika "Daily Mail".



91-letnia Micheline bardzo ciepło wspomina męża i twierdzi, że wiedli razem naprawdę wspaniałe życie. Przyznała, że według niej to demencja przyczyniła się do śmierci aktora i choć bez niego będzie jej ciężko, to wiedziała, że kiedyś ich wspólne radosne dni musiały się skończyć.



"Miał demencję i to go dobiło. Chciał odejść bez zamieszania. Był wspaniały i mieliśmy razem cudowne życie. Był wzorem mężczyzny. Wiem, że bez niego będzie bardzo ciężko. Ale to nie mogło trwać wiecznie i odszedł spokojnie" - powiedziała Micheline Roquebrune.

Reklama

Wdowa zdradziła, że Sean Connery pragnął odejść po cichu i tak się też stało. Micheline czuwała przy mężu do jego ostatnich chwil.



"To nie było dla niego życie. Ostatnio nie potrafił się wypowiedzieć. Przynajmniej umarł we śnie i było tak spokojnie. Byłam z nim cały czas, a on po prostu odszedł. Tego właśnie chciał" - wyznała.

W Internecie pojawiło się ostatnie zdjęcie pary. Widzimy na nim, jak Sean Connery ściska dłoń swojej żony, która patrzy na niego pełnym miłości wzrokiem. Fotografia pochodzi z maja, kiedy para świętowała swoją 45. rocznicę ślubu.

Micheline Roquebrune poznała szkockiego aktora w 1970 roku na turnieju golfowym. Od razu między nimi zaiskrzyło i pięć lat później, w 1975 roku, zostali małżeństwem. Malarka wcześniej już dwukrotnie stawała na ślubnym kobiercu, a Sean rozstał się z pierwszą żoną Diane Cilento. Owocem ich związku jest syn Jason, który poszedł w ślady ojca i został aktorem i reżyserem.

Sean Connery: Nie tylko James Bond 1 / 25 "Doktor No" (1962) Źródło: materiały prasowe udostępnij

Przeczytaj artykuł na stronie RMF!

Konrad Lubaszewski