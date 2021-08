Sean Connery odrzucił rolę w „Matriksie”! Kogo miał zagrać?

Kiedy o tym pomyśleć, trudno wyobrazić sobie 69-letniego wtedy Seana Connery’ego w roli Morfeusza. Odzianego w skórzaną kurtkę wojownika o wolność w świecie opanowanym przez maszyny. I rzeczywiście, to nie w postać Morfeusza miał wcielić się wówczas Connery. Aktorowi zaproponowano rolę Architekta - postaci z kolejnych odsłon serii "Matrix".

Sean Connery: Nie zrozumiał scenariusza "Matriksa"

Architekt po raz pierwszy pojawił się w drugiej części cyklu, filmie "Matrix Reaktywacja". W jego rolę w filmie braci Wachowskich wcielił się Helmut Bakaitis. Architekt był stworzonym przez maszyny programem, który zaprojektował i stworzył Matrix. I to właśnie w jego rolę mógłby wcielić się Sean Connery, gdyby zrozumiał scenariusz.

Connery nie jest jedynym aktorem, który zrezygnował z roli w "Matriksie" z powodu niezrozumienia skomplikowanego, pełnego technologii scenariusza. Z tego samego powodu rolę Neo - którą ostatecznie zagrał Keanu Reeves - odrzucił Will Smith. Jak sam wspomina, dzięki temu mógł zagrać w filmie "Bardzo dziki Zachód", który w przeciwieństwie do "Matriksa" nie podbił kin. Z kolei rola Morfeusza była proponowana m.in. Gary’emu Oldmanowi, Samuelowi L. Jacksonowi oraz Valowi Kilmerowi.

Sean Connery: Przepadło mu 450 milionów dolarów

W bogatej karierze Seana Connery’ego koło nosa przeszło mu kilka innych ról. Prawdopodobnie najbardziej kosztownym odrzuceniem roli była dla niego rezygnacja z roli Gandalfa we "Władcy pierścieni". Aktorowi proponowano gażę w wysokości 30 milionów dolarów i 15% z zysków filmu uzyskanych na całym świecie. Jak się później okazało, byłoby to około 450 milionów dolarów.

Aby nie powtórzyć podobnej wpadki co w przypadku "Matriksa" i "Władcy pierścieni", Connery nie wybrzydzał już w kwestii kolejnego scenariusza kosztownego widowiska, który otrzymał i którego znów nie do końca zrozumiał. Aktor przyjął rolę w filmie "Liga niezwykłych dżentelmenów". Happy endu jednak nie było. Film nie zachwycił, nie zarobił, a dla Connery’ego była to ostatnia rola w karierze.