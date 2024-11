Script Fiesta: Najlepsze scenariusze filmowe i serialowe w Polsce. Masz pomysł? Zgłoś się!

Organizatorzy festiwalu dla scenarzystów Script Fiesta ogłosili nabór do kolejnej edycji imprezy. W drodze konkursu zostaną wybrane: najlepszy zrealizowany scenariusz polskiego filmu fabularnego oraz najlepszy koncept na scenariusz serialu. Kto i do kiedy może zgłosić się do konkursu? Sprawdźcie! Festiwal odbędzie się w dniach 27-30 marca 2025 roku w Warszawskiej Szkole Filmowej i kinie Elektronik.

Script Fiesta 2025: Kapituła i jurorzy /materiały prasowe