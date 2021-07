Scarlett Johansson jest w ciąży? Wiele na to wskazuje!

Zagraniczne media donoszą, że 36-letnia Scarlett Johansson jest w ciąży. Byłoby to pierwsze dziecko aktorki i jej trzeciego męża, Colina Josta. Gwiazda ma już córkę z poprzedniego związku z francuskim dziennikarzem Romainem Dauriaciem.

Scarlett Johansson w czerwcowym programie u Jimmy'ego Fallona /Andrew Lipovsky/NBC/NBCU /Getty Images

Scarlett Johansson jest w ciąży - podaje Page Six. Informator portalu twierdzi, że plotki o stanie Scarlett krążą już od jakiegoś czasu, ale gwiazda robiła wszystko, by jak najdłużej ukryć ten fakt przed światem.

"Scarlett spodziewa się dziecka, ale wciąż milczy i nie chce robić z tego powodu zamieszania" - twierdzi osoba z otoczenia gwiazdy. "Ona i Colin są bardzo podekscytowani przyjściem pociechy na świat" - dodaje.

Plotki o ciąży tylko podsycił fakt, że 36-letnia aktorka nie pojawiła się w ubiegłym miesiącu na kilku premierach "Czarnej Wdowy", której jest główną gwiazdą.

"Nie udzielała wielu wywiadów, nie brała udziału w eventach promujących 'Czarną Wdowę', co jest zaskakujące ze względu na fakt, że jest to ogromne wydawnictwo Marvel/Disney, a ona jest zarówno gwiazdą, jak i producentem wykonawczym obrazu" - ocenia Page Six. Zamiast tego Scarlett Johansson promuje film, pokazując się od pasa w górę na telekonferencjach.



Aktorka nie pojawiła się także na pokazie filmu w Hamptons Friday, choć uczestniczył w nim jej filmowy partner David Harbor, a także na imprezie w domu Mariski Hargitay, choć jej posiadłość znajduje się nieopodal.

Scarlett Johansson prawdopodobnie spodziewa się drugiego dziecka. Pierwszym jest córka Rose, której ojcem jest francuski dziennikarz Romain Dauriac.

W październiku ubiegłego roku aktorka wyszła za mąż za Colina Josta, a ceremonia miała charakter prywatny.

