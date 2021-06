​Scarlett Johansson w filmie inspirowanym atrakcją z parku rozrywki Disneya

"Tower of Terror" to tytuł nowego filmu, w którym Scarlett Johansson nie tylko zagra główną rolę, ale który też wyprodukuje. Jako że ta opowieść nawiązywać będzie do jednej z atrakcji z parku rozrywki Disneya, przypuszczać można, że jej akcja rozgrywać się będzie w opuszczonym i nawiedzonym hotelu.

Scarlett Johansson /Karwai Tang /Getty Images

Więżę Terroru znajdziemy w parkach rozrywki Disneya w Orlando, Paryżu i Tokio. Śmiałkowie wchodzą do fikcyjnego kalifornijskiego hotelu Hollywood Tower, w którym w 1939 r. niewyjaśnionych okoliczności zniknęło pięć osób. Zaginieni jechali windą, gdy w budynek uderzył piorun. Turyści, rzecz jasna, także korzystają z windy, zabierani są m.in. na dużą wysokość, a później doświadczają swobodnego spadania windą.



Atrakcja inspirowana jest serialem "Strefa mroku" (1959-1964) o ludziach doświadczających niespodziewanych, nadprzyrodzonych zjawisk, który przetarł szlak takim produkcjom jak "Miasteczko Twin Peaks" czy "Z Archiwum X", a także powstałemu w 1997 r. filmowi "Straszny hotel", ze Stevem Guttenbergiem i Kirsten Dunst w rolach głównych.

Portal Collider informuje, że powstanie kolejne widowisko nawiązujące do disnejowskiej atrakcji, a jej największą gwiazdą będzie Scarlett Johansson. Tym razem aktorka pełnić będzie również funkcję producentki. Nad scenariuszem filmu pracuje Jeff Cooley ("Toy Story 4"), który stanie również za kamerą.

Dla Johansson będzie to kolejny projekt zrealizowany wspólnie z wytwórnią Disneya. Wcześniej aktorkę zobaczymy w "Czarnej Wdowie". To dzieło, które jest owocem kooperacji Disneya i Marvela, zadebiutuje w kinach 9 lipca.