Scarlett Johansson i Florence Pugh jak siostry

Za kilka miesięcy na ekrany kin trafi długo wyczekiwany film "Czarna Wdowa" ze Scarlett Johansson i Florence Pugh w obsadzie. Choć ich bohaterki łączy skomplikowana relacja, prywatnie aktorki świetnie się dogadują. Johansson zdradza, że odnalazła w Pugh siostrę, której nigdy nie miała.

Scarlett Johansson i Florence Pugh na tegorocznej gali oscarowej /Kevork Djansezian /Getty Images

"Czarna Wdowa" to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. W roli głównej pojawi się Scarlett Johansson. Grana przez nią postać ma przyrodnią siostrę. Tę rolę zagra wschodząca gwiazda kina, nominowana do Oscara Florence Pugh. Choć bohaterki filmu łączy trudna relacja, prywatnie panie za sobą przepadają. Jak zdradziła niedawno w rozmowie z magazynem "Elle" Johansson, traktuje młodszą aktorkę jak siostrę, której nigdy nie miała.



"Nie mam młodszej siostry. Ale w przyjaźni z Florence jest sporo elementów siostrzeństwa" - przyznaje gwiazda. I dodaje, że podziwia koleżankę z planu za godną pozazdroszczenia asertywność i silny charakter.

"Chciałabym być w jej wieku tak pewna siebie, mieć tak zdrowy stosunek do swojego ciała, wyglądu, mieć tyle szacunku do samej siebie. Gdy mówi o przyjaciołach, partnerze, rodzinie, przypomina mi, jak ważne jest, by mieć zaufanie do własnych przekonań i bez względu na wszystko strzec swoich wartości" - zaznacza Johansson.

Nadchodzący film przedstawi historię superbohaterki Natashy Romanoff, znanej jako tytułowa Czarna Wdowa, która musi zmierzyć się ze złoczyńcą nazywanym Taskmasterem. Choć światową premierę pierwotnie zaplanowano na początek maja, z uwagi na pandemię została ona przesunięta na listopad. Johansson i Pugh partnerować będą na ekranie David Harbour, O.T. Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone i Rachel Weisz.