"Amy Liptrot ma 30 lat i wraca do swojego domu na Orkadach. Stawiając niezbyt stabilne pierwsze kroki na wyspie próbuje pogodzić się z nałogiem, który pochłonął ostatnią dekadę jej życia. Poranki spędza na pływaniu we wściekle zimnym morzu, za dnia śledzi dziką przyrodę Orkadów, a nocami wypatruje zorzy. Wkrótce odkrywa, że obcowanie z naturą może przywrócić jej nadzieję na nowe życie" - czytamy w oficjalnym opisie książki napisanej przez Liptrot.



Książka Amy Liptrot została przetłumaczona na ponad dwanaście języków, a w Wielkiej Brytanii sprzedała się w ponad 110 tysiącach egzemplarzy. "The Outrun" zdobyła wiele nagród książkowych, a gazeta "The Sunday Times" umieściła ją na swojej liście bestsellerów. Liptrot będzie też współautorką scenariusza filmu, przy którym będzie pracować z Norą Fingscheidt .

Reklama

Saoirse Ronan: Czekałam na zagranie takiej roli

"Do tego filmu przyciągnął mnie niespotykany głos Amy oraz jej umiejętność postrzegania rzeczy w sposób, który możliwy jest tylko dla osób, które docierają w najmroczniejsze zakamarki swojej duszy. Czekałam na zagranie takiej roli w całym jej bałaganie, senności, autentyczności i humorze. Do tej pory się tego bałam, ale teraz jestem na to gotowa" - mówi Saoirse Ronan cytowana przez portal "Variety".

"Intrygująca i poetycka historia Amy pokazuje, jak z rozbitego na kawałki życia można wrócić do zdrowia w najbardziej nieoczekiwanym miejscu. Jej opowieść oraz charyzma i emocjonalna głębia Saoirse to filary, dzięki którym stworzymy wspaniały i wciągający film. Nie bez znaczenia będzie też jego sceneria, czyli rozległe i widowiskowe krajobrazy wysp Orkadów" - dodaje reżyserka filmu.

Saoirse Ronan: To przeklęte imię 1 / 12 12 kwietnia kończy zaledwie 25 lat, a na koncie ma już Złotego Globa, trzy oscarowe nominacje i role u tak cenionych twórców, jak: Peter Jackson, Peter Weir, Neil Jordan czy Wes Anderson. My zaś nadal nie jesteśmy pewni, jak powinno się poprawnie wymawiać imię pięknej błękitnookiej Irlandki, o co zresztą pytana jest w każdym wywiadzie, jakiego udziela. Źródło: Getty Images Autor: Jane Barlow/PA Images udostępnij

Zobacz również:

Polska seksbomba porzuciła aktorstwo. Co robi dziś?

Rozenek-Majdan bez cenzury. Gwiazda TVN w erotycznych scenach

Młoda polska aktorka nago na planie. Starszy partner zawstydzony