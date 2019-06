Samuel L. Jackson atakuje marketing Spider-Mana

"Spider-Man: Daleko od domu" wejdzie do polskich kin już 5 lipca. Wytwórnia Sony liczy na hit, dlatego nie oszczędza na promocji filmu. Nie obyło się jednak bez wpadek. Jedna z nich bardzo zirytowała Samuela L. Jacksona który wcielił się w postać szpiega Nicka Fury'ego. Aktor zwrócił na nią uwagę w swoim specyficznym stylu.

Fury, w którego Jackson wcielił się dotychczas w jedenastu produkcjach, nosi opaskę na lewym oku. Tymczasem na niektórych plakatach postać ma zakryte prawe oko.



Ta wpadka nie umknęła uwadze Jacksona, który zareagował na nią w sposób, który na pewno spodoba się jego fanom.



Aktor wrzucił zdjęcia dwóch plakatów na swoim profil na Instagramie. Wiadomość opatrzył pytaniem "co się tu k***a dzieje" oraz wiele mówiącymi hasztagami "polecą głowy" i "lewe oko s********u".

"Spider-Man: Daleko od domu" przedstawi świat adaptacji Marvela po wydarzeniach z "Avengers: Koniec gry". Skupi się także na przeżyciach tytułowego bohatera po ostatecznym starciu z Thanosem.



W tytułowego bohatera ponownie wcielił się Tom Holland. Oprócz niego i Jacksona w filmie wystąpili Marisa Tomei, Cobie Smulders, Jon Favreau, Zendaya i Jake Gyllenhaal.



Uroczysta premiera filmu odbędzie się 26 czerwca w Hollywood. 2 lipca wejdzie on do kin w Stanach Zjednoczonych. W Polsce będziemy mogli oglądać go od 5 lipca 2019 roku.