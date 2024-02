"Sami swoi. Początek": Uroczysty pokaz filmu. Kiedy premiera?

"Sami swoi. Początek": Plejada polskich gwiazd w filmie

"Sami swoi" to jedna z najpopularniejszych filmowych serii w Polsce. Wielu fanów nie kryło zdziwienia, gdy kilka miesięcy temu poinformowano o powstaniu prequela filmów. Za reżyserię "Sami swoi. Początek " odpowiada Artur Żmijewski. Autorem scenariusza nowej produkcji jest Andrzej Mularczyk. Film będzie ekranizacją jego powieści - "Czyim ja życiem żyłem" i opowie o losach rodziny Kargulów i Pawlaków do momentu, kiedy udają się z dawnych Kresów na tak zwane Ziemie Odzyskane.

Adam Bobik i Karol Dziuba - to oni wcielą się w role Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula w komedii "Samo swoi. Początek". Prequel kultowej trylogii, w którym poznamy genezę sporu legendarnych bohaterów, reżyseruje Artur Żmijewski. W pozostałych rolach w pojawią się m.in. Paulina Gałązka, Weronika Humaj, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Krzanowska, Mirosław Baka, Wojtek Malajkat, Anna Dymna, Janusz Chabior i Adam Ferency.

"Sami swoi. Początek": Artur Żmijewski o produkcji

Zdjęcie Artur Żmijewski / Ireneusz Sobieszczuk/TVP / East News

Podczas kieleckiej premiery odbyła się dyskusja z twórcami filmu. Urodziłem się rok przed premierą filmu 'Sami Swoi'. Ten film towarzyszył mi od małego, a całą trylogię oglądałem wielokrotnie. Kiedy się okazało, że mam szansę zrobić film o czasach przed wyjazdem bohaterów na Ziemie Odzyskane, to poczułem się, jakbym złapał Pana Boga za nogi" - mówił Artur Żmijewski, reżyser produkcji.

"Mam nadzieję, że zaskoczą swoją grą aktorską wszyscy nasi bohaterowie. Co do znanych aktorów takich jak Ania Dymna, Adam Ferency, Wojtek Malajkat, Zbyszek Zamachowski czy Mirek Baka, nie mam wątpliwości, że to będzie koncert aktorski. Ale mam też nadzieję, że widzowie będą bardzo mile zaskoczeniu głównymi bohaterami" - dodał.

Zdjęcia do filmu kręcono m.in. w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Z kolei sceny w więzieniu powstały na Świętym Krzyżu. "Czemu wybór padł akurat na Tokarnię? Po prostu okazała się najlepsza spośród lokalizacji, które oglądaliśmy. Byliśmy w co najmniej kilku miejscach, a Tokarnia dawała nam najwięcej możliwości. Poza tym, dzięki współpracy z województwem świętokrzyskim, z władzami tutaj, było nam trochę łatwiej, nie ukrywajmy tego" - podkreślał reżyser dodając przy tym, że z Kielc pochodzą producenci filmu.

Film wejdzie do kin 16 lutego 2024 roku.