Sam Mendes pracuje nad nowym filmem. W roli głównej Olivia Colman

Rozpoczęły się zdjęcia do nowego filmu Sama Mendesa. Produkcja będzie nosiła tytuł "Empire of Light", a główną rolę zagra w niej nagrodzona Oscarem za rolę w "Faworycie" Olivia Colman.

Olivia Colman z Oscarem za film "Faworyta" /Frazer Harrison /Getty Images

To pierwszy film Mendesa od czasu nominowanego do dziesięciu Oscarów wojennego widowiska "1917". Autorem zdjęć do "Empire of Light" jest nagrodzony Oscarem za "1917" Roger Deakins.



Dla Mendesa i Deakinsa będzie to piąty film, który nakręcą razem. Wcześniej pracowali jeszcze przy filmach "Jarhead: Żołnierz piechoty morskiej", "Droga do szczęścia" oraz "Skyfall".

Deakins to jeden z najbardziej utytułowanych współczesnych operatorów. Oscar, jakiego otrzymał za "1917", był drugim Oscarem w jego rękach. Rok wcześniej dostał tę prestiżową nagrodę za zdjęcia do filmu "Blade Runner 2049".

Z kolei Mendes został nagrodzony Oscarem za reżyserię filmu "American Beauty" z 1999 roku. Wspólnie na ich koncie są trzy Oscary i dziewiętnaście nominacji. Deakins pracował wcześniej przy takich filmach jak m.in. "Skazani na Shawshank", "Fargo", "To nie jest kraj dla starych ludzi" czy "Sicario".

"Empire of Light" powstaje dla studia Searchlight Pictures. Niewiele wiadomo o szczegółach jego fabuły. Film opisywany jest jako miłosna historia rozgrywająca się w pięknym starym kinie mieszczącym się na południowym wybrzeżu Anglii w latach 80. ubiegłego wieku. Premiera filmu spodziewana jest jesienią 2022 roku.

"To projekt bardzo bliski mojemu sercu. Nie mogłem trafić lepiej niż pod skrzydła studia Searchlight, którego produkcje należą do moich ulubionych filmów ostatnich lat" - powiedział Sam Mendes.

"Sam napisał wyjątkowo filmowy dramat, który porwał nasze serca już od pierwszej strony. Jest mistrzowskim filmowcem, który stworzy ten wyjątkowy film" - stwierdzili z kolei przedstawiciele studia.

Studio Searchlight Pictures zrealizowało film "Faworyta", za rolę w którym pierwszego Oscara w karierze dostała Olivia Colman. Na premierę czekają już dwa inne filmy z jej udziałem. To debiut reżyserski Maggie Gyllenhaal "The Lost Daughter" oraz dramat Evy Husson "Mothering Sunday". Aktorka jest również w trakcie zdjęć do serialu "Landscapers".

