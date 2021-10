Salma Hayek w końcu spełniła swoje zawodowe marzenie!

Wiadomości

Salma Hayek w swojej karierze występowała prawie we wszystkich możliwych projektach – od telenowel przez komedie i horrory, aż po musicale i filmy biograficzne, ale w jej bogatej filmografii brakowało roli superbohaterki. Do niedawna Salma Hayek była przekonana, że skoro jest już po pięćdziesiątce, to nie ma szans zagrać takiej postaci. Wielkie marzenie pozwoliła jej jednak spełnić Chloe Zhao, angażując Hayek do filmu "Eternals".

Salma Hayek na premierze filmu "Eternals" / Rich Fury/Getty Images /Getty Images