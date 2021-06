Salma Hayek tańczy do przeboju Britney Spears

Salma Hayek nie przestaje zachwycać! Ostatnio na instagramowym profilu 54-letniej gwiazdy kina pojawiło się niecodzienne nagranie, na którym tańczy do przeboju Britney Spears "...Baby One More Time". Aktorka jest w świetnej formie!

Salma Hayek jest w stałym kontakcie z fanami. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 18 milionów internautów z całego świata. Aktorka znana widzom z takich produkcji, jak m.in.: "Desperado", "Frida", "Bardzo dziki Zachód" czy "Dogma", chętnie dzieli się z wielbicielami swoją codziennością. W jej wirtualnej galerii nie brakuje prywatnych ujęć czy publikacji związanych z realizacją kolejnych projektów.

Ostatnio Salma Hayek promuje nową produkcję, w której wzięła udział. "Bodyguard i żona zawodowca"("The Hitman's Wife's Bodyguard") to film akcji, w którym możemy ją podziwiać u boku Ryana Reynoldsa, Samuela L. Jacksona, Antonio Banderasa czy Morgana Freemana.



W związku z tym na jej instagramowym profilu pojawił się zaskakujący filmik, na którym realizuje wyjątkowo "waleczny" i jednocześnie niezwykle kobiecy układ choreograficzny do fragmentu przeboju Britney Spears "...Baby One More Time".

To nagranie jest kolejnym dowodem na to, że wiek nie ma żadnego znaczenia. Aktorka, uznawana za jedną z najpiękniejszych i najseksowniejszych kobiet na świecie zachwyca w każdym wydaniu!

Katarzyna Solecka