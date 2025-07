Są pierwsze opinie o "Nagiej broni". Jak wypadł reboot kultowej serii?

"Naga broń" to reboot popularnej serii parodii filmowych z lat 80. i 90. XX wieku. Leslie Nielsen wcielił się w nich w gamoniowatego porucznika Franka Drebina, który wprowadzał chaos, gdziekolwiek się pojawił, i z kamienną miną mierzył się z największymi absurdami. W "Nagiej broni" z 2025 roku śledzimy losy równie niezdarnego Franka Drebina Jr., w którego wcielił się Liam Neeson.

"Słodkie niebiosa, ‘Naga bron’ to najzabawniejszy film, jaki widziałem od dłuższego czasu" – napisał w serwisie X Jimmy Theo z serwisu "Joblo". "Liam Neeson jest idealny jako Frank Drebin Jr., a jego komediowa chemia z Pamelą Anderson jest cudowna. Pani Anderson jest w dodatku niesamowicie zabawną aktorką komediową. Jedna scena trafiła mnie tak mocno, że popłakałem się ze śmiechu. Jej kawałek jest w zwiastunie. Dzięki krótkiemu metrażowi (85 minut) film sprawia od początku do końca sporo frajdy. Jest bez przerwy zabawny. Jeśli chcecie się dużo pośmiać, idźcie na to".

"Naga broń". Liam Neeson powinien dostać Oscara?

Zdanie Theo podzielają inni dziennikarze. "Uwielbiam oryginalną ‘Nagą broń’, więc z radością informuję, że ta nowa jest fantastyczna. Gdyby istniała sprawiedliwość na świecie, Liam Neeson dostałby Oscara. Zabawne i dobrze pomyślane od początku do końca" – napisał Jim Hemphill.

"Widziałem ‘Nagą broń’ i jest taka jak jej poprzednicy. Jest tam masa dobrych żartów i czuć, że jej twórcy dobrze się bawili, kręcąc prawdziwą komedię" – przekazał Jeffrey Vega.

"’Naga broń’ jest apetycznie durna i mówię to jako największy komplement. Bardzo w duchu filmów z Lesliem Nielsenem, które pokochałam, dorastając" – dodała Katcy Stephan z portalu "Variety".

"Naga broń". Kiedy premiera?

"Naga broń" wejdzie do polskich kin 1 sierpnia 2025 roku. Za kamerą stanął znany z grupy "The Lonely Island" Akiva Schaffer, który napisał scenariusz razem z Danem Gregorem i Dougiem Mandem. Jednym z producentów jest Seth MacFarlane, twórca seriali "Family Guy – Głowa rodziny" i "Ted".