Dziś w telewizji prawdziwa gratka dla fanów thrillerów sci-fi. Na emisji ekranizacja mrocznej powieści z udziałem takich gwiazd jak Vin Diesel, Gérard Depardieu czy Michelle Yeoh. Gdzie i o której emisja?

Trzy osoby o poważnych wyrazach twarzy pochylają się w stronę źródła światła, wyglądając na skupione lub zaniepokojone. Ujęcie podkreśla napięcie i skupienie bohaterów.
"Babylon A.D."imdb.com

"Babylon A.D." (2008): mroczna opowieść sci-fi. O czym opowiada film?

Jest niedaleka przyszłość. Przez świat przetoczyła się fala wyniszczających wojen. Władza jest w rękach niebezpiecznych organizacji i wszystko wskazuje na to, że apokalipsa jest bliska. Toorop (Vin Diesel) nie zna innego życia; przyjmuje wiele zleceń, które go narażają. Tym razem jednak stanie przed największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze. Gdy pozna tajemniczą Aurorę (Mélanie Thierry) oraz jej przeznaczenie, nic już nie będzie takie samo.

Oparty na powieści Maurice'a G. Danteca "Babylon Babies" film "Babylon A.D" to pełna mroku opowieść o kończącym się świecie. Za kamerą stanął Mathieu Kassovitz, twórca kultowego francuskiego filmu "Nienawiść". Widzowie mogą kojarzyć go także z aktorskich ról w "Amelii" oraz "Piątym elemencie".

Poza Dieslem i Thierry w filmie wystąpili: Gérard Depardieu, Mark Strong czy zdobywczyni Oscara Michelle Yeoh.

"Babylon A.D." dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Babylon A.D." zostanie wyemitowany dziś, 20 lutego o godz. 22:10 w Czwórce.

