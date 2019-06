Ryszard Bugajski nie żyje. Ustalono termin pogrzebu

Ryszard Bugajski zmarł w piątek,7 czerwca, wieczorem w Warszawie po długiej chorobie. Miał 76 lat. Ustalono właśnie termin pogrzebu.

Ryszard Bugajski (1943-2019) AKPA

Ryszard Bugajski - reżyser, scenarzysta i pisarz - był twórcą m.in. tak głośnych filmów, jak "Przesłuchanie", "Generał Nil", "Układ zamknięty" oraz "Zaćma".

Artysta zmarł w wieku 76 lat w Warszawie. O śmierci reżysera poinformowała jego żona, aktorka Maria Mamona.

W środę, 12 czerwca, poinformowano, że ustalono termin pogrzebu twórcy i miejsce jego pochówku.

"Uroczystości pogrzebowe Ryszarda Bugajskiego odbędą się w poniedziałek, 17 czerwca 2019 roku o godzinie 14:00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie, który pojawił się na oficjalnym profilu Stowarzyszenia Filmowców Polskich na Facebooku.

Śmierć Ryszarda Bugajskiego wywołała liczne reakcje ze strony przedstawicieli polskiego kina.

"To jest bohater i symbol oporu naszego środowiska przeciwko władzy komunistycznej. Filmem 'Przesłuchanie' stał się legendą. Chciano zniszczyć negatyw tego filmu, zmuszono go do emigracji. Film wybitny, który odegrał olbrzymia rolę i w historii naszej kinematografii i w świadomości ludzi" - powiedział Jacek Bromski.

"Tropił ślady zła, nieprawości, matactwa" - stwierdził reżyser Janusz Zaorski.

"Sprzeciwiał się łatwym ocenom, łatwej narracji historycznej. W dobie zwalczania się różnych racji w społeczeństwie, on budował swoją optykę, swoje oceny" - dodał aktor Olgierd Łukaszewicz.