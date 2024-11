Netflix po raz kolejny dokonuje czystki w swojej bibliotece. Do końca listopada z platformy zniknie wiele popularnych filmów i klasyków, które cieszyły się dużym uznaniem widzów. Jeśli odkładałeś obejrzenie takich tytułów jak "Niepokój", "Godziny" czy "Inferno", dziś jest ostatnia szansa, aby nadrobić te produkcje. Sprawdź, co warto obejrzeć przed usunięciem, aby nie przegapić wyjątkowych seansów!

Netflix: filmy dostępne tylko do końca dnia - co warto zobaczyć?

Dziś jest ostatni dzień, by zanurzyć się w historii takich filmów jak "Niepokój" czy "Inferno". W thrillerze "Inferno" śledzimy profesora Roberta Langdona (Tom Hanks), który próbując rozwikłać zagadkę, przemierza Włochy, ścigając się z czasem i własnymi wspomnieniami. Z kolei "Niepokój" to film pełen napięcia, opowiadający o młodym Kale'u, który pod wpływem nudy zaczyna obserwować swoich sąsiadów i odkrywa coś, czego wolałby nie widzieć.

Wśród filmów dostępnych jeszcze tylko dziś na Netfliksie znajdziemy też "Zgadnij kto" - komedię z nutą dramatyzmu, poruszającą tematykę relacji międzykulturowych. Każdy z tych tytułów to świetny wybór na emocjonujący wieczór.

Produkcje, które znikają do połowy listopada - hity, które musisz zobaczyć

Jeśli masz czas na obejrzenie kilku filmów przed 15 listopada, warto zwrócić uwagę na takie tytuły jak "8 mila" oraz kultowy thriller "Szczęki". "8 mila" opowiada o życiu kontrowersyjnego rapera Eminema i jego drodze do sławy - to nie tylko historia o muzyce, ale też o przezwyciężaniu życiowych trudności. Natomiast "Szczęki" to klasyk kina grozy, który mimo upływu lat nadal trzyma w napięciu i sprawia, że wakacje nad morzem nabierają nowego wymiaru.

Nie można też zapomnieć o "Robin Hoodzie" - filmie akcji, który zabierze widzów do średniowiecznej Anglii, gdzie tytułowy bohater walczy z tyranią. Wszystkie te produkcje będą dostępne tylko do połowy miesiąca, więc warto poświęcić czas na seans, zanim znikną na dobre.

Zdjęcie Kadr z filmu "8 mia" / Universal/Getty Images / Getty Images

Dramaty i komedie romantyczne na Netfliksie - ostatnia szansa na wzruszenia

Miłośnicy dramatów i historii o poszukiwaniu własnej tożsamości powinni zwrócić uwagę na film "Godziny". To opowieść o losach trzech kobiet, z których każda boryka się z własnymi demonami i problemami. Film jest niezwykle przejmujący i skłania do refleksji nad naturą ludzkich emocji.

"Czas na miłość" to kolejna produkcja, którą warto nadrobić przed usunięciem z Netfliksa. To piękna, wzruszająca historia Tima, który odkrywa, że może podróżować w czasie i wykorzystuje tę zdolność, by znaleźć miłość swojego życia. Film idealny na romantyczny wieczór - pełen uśmiechu, ale i łez.

Do końca listopada - pożegnanie z klasykami

Listopadowa czystka na Netfliksie obejmie również "W cieniu jupiterów" oraz polski serial "Zbrodnia". "W cieniu jupiterów" opowiada historię Noni, młodej gwiazdy muzyki, która walczy z presją sławy i próbuje odnaleźć swoją prawdziwą tożsamość. Serial "Zbrodnia" z kolei przenosi nas na Półwysep Helski, gdzie para policjantów zmaga się z tajemniczymi morderstwami, próbując odkryć, kto stoi za serią zbrodni.

Spiesz się, czas ucieka - ostatnie seanse na Netfliksie

Netflix usuwa z biblioteki kilkanaście znakomitych produkcji, więc jeśli chcesz nadrobić klasyki i kultowe filmy, nie zwlekaj. Poniżej pełna lista tytułów, które są dostępne tylko do określonych dat - zaplanuj wieczór z kinem, zanim te filmy znikną na dobre.

Do 14 listopada:

"Inferno"

"Zgadnij kto"

"Hanna"

"Nigdy więcej"

"Niepokój"

"Godziny"

Do 15 listopada:

"8 mila"

"Szczęki"

"Robin Hood"

"Czas na miłość"

"W cieniu jupiterów"

Do 20 listopada:

"Zbrodnia" (serial)

Nie przegap ostatniej szansy na seans z tymi wyjątkowymi tytułami na Netfliksie!

