​Ryan Reynolds robi sobie przerwę od grania

Ryan Reynolds , którego widzowie znają z takich produkcji, jak "Free Guy" czy seria "Deadpool" , podzielił się z fanami informacją o zakończeniu zdjęć do swojego nowego filmu. Mowa o bożonarodzeniowym musicalu "Spirited" w reżyserii Seana Andersa i Johna Morrisa, który stanowi rozgrywającą się w czasach współczesnych adaptację kultowej "Opowieści Wigilijnej" Charlesa Dickensa.



Ryan Reynolds bierze mały urlop

Reynoldsowi, który wcielił się w postać inspirowaną zgorzkniałym Ebenezerem Scrooge'em, partnerują na ekranie m.in. Will Ferrell i nagrodzona Oscarem Octavia Spencer . Tytuł trafi do katalogu platformy streamingowej Apple TV+ w okolicach świąt Bożego Narodzenia.



Nominowany do Złotego Globu aktor ogłosił przy okazji, że zamierza zrobić przerwę od aktorstwa. "Filmem 'Spirited' żegnam się na razie z graniem. Nie jestem pewien, czy jeszcze trzy lata temu byłbym gotów podjąć się realizacji tak trudnego projektu. Śpiew, taniec i zabawa w piaskownicy z Willem Ferrellem były dla mnie spełnieniem wielu marzeń. Nie wspominając o tym, że to drugi film, w którym gram obok znakomitej Octavii Spencer. To idealny moment na wzięcie małego urlopu. Będę tęsknić za każdą sekundą współpracy z tą nieprzyzwoicie uzdolnioną ekipą twórców i artystów. W dzisiejszych czasach życzliwość jest tak samo ważna, jak talent. Miałem ogromne szczęście pracować z ludźmi, którzy potrafią to łączyć" - napisał Reynolds.

Fani aktorskiego talentu Kanadyjczyka nie muszą jednak załamywać rąk. Na widzów wciąż czekają dwie premiery z jego udziałem. 12 listopada na Netfliksie zadebiutuje film akcji "Czerwona nota" , opowiadający o brawurowym skoku, który prowadzi do konfrontacji profilera FBI i dwójki rywalizujących ze sobą przestępców. Prócz Reynoldsa na ekranie zobaczymy Dwayne'a Johnsona i Gal Gadot.

