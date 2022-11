Ryan Reynolds debiutował w serialu dla młodzieży "Piętnastolatki", w którym występował w latach 1991-1993. W 1996 roku zagrał w filmie telewizyjnym "Sabrina, nastoletnia czarownica", będącym jednocześnie pilotem serialu telewizyjnego. W latach 1998-2001 zdobył popularność dzięki sitcomowi "Oni, ona i pizzeria". W 2002 zagrał główną rolę w pieprznej komedii " Wieczny student ", stając się przez pewien czas ikoną podobnych produkcji.

Reklama

Chcąc zerwać ze swym wizerunkiem, przyjął role łowcy wampirów Hannibala Kinga w trzeciej części adaptacji komiksów " Blade: Mroczna trójca " (2004) oraz ojca rodziny w horrorze " Amityville " (2005). Mimo porażek tych projektów kontynuował próby zmiany repertuaru, czego szczytowym osiągnięciem był klaustrofobiczny " Pogrzebany " (2010), opowiadający o porwanym przez terrorystów mężczyźnie, zakopanym kilka metrów pod ziemią w drewnianej trumnie.

Bardzo dobre recenzje zebrała także jego rola schizofrenika w czarnej komedii " Głosy " (2014). Reynolds wracał także do niegrzecznych komedii, między innymi w " Zamianie ciał " (2011) i w epizodzie "Teda" (2012).

Reynolds chętnie występował także w adaptacjach komiksów. W 2011 roku wcielił się w bohatera wydawnictwa DC w nieudanym " Green Lanternie ", a w 2013 wraz z Jeffem Bridgesem tropił nieumarłych w " R.I.P.D. Agenci z zaświatów ". Jednak najbardziej znanym herosem granym przez niego jest Deadpool - najemnik z niewyparzoną gębą.

Jego najnowszy film, " Projekt Adam ", jest czwartym najczęściej oglądanym anglojęzycznym filmem wszech czasów w serwisie Netflix.

Ryan Reynolds odbierze nagrodę People's Icon

"The Hollywood Reporter" donosi, że Ryan Reynolds odbierze nagrodę People’s Icon podczas tegorocznych People’s Choice Awards.

"W każdym przedsięwzięciu – czy to aktorskim, produkcyjnym, marketingowym czy biznesowym – Ryan Reynolds ma wyjątkową umiejętność sprawiania radości i autentycznego łączenia się ze swoją publicznością. Przez lata otrzymał wiele wyróżnień, ale to właśnie te wrodzone cechy sprawiają, że jest tak uwielbiany" – powiedziała Cassandra Tryon, starsza wiceprezeska NBCUniversal Television and Streaming. "Nie możemy się doczekać, aby wręczyć Ryanowi nagrodę People's Icon na tegorocznej gali" - dodała.

Gala People’s Choice Awards odbędzie się 6 grudnia w Barker Hangar w Santa Monica w Kalifornii.