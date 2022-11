Pierwsze informacje na temat sprzedaży kanadyjskiego klubu Ottawa Senators przekazał portal "Sportico". Według tych doniesień wszystko zaczęło się od śmierci właściciela drużyny, Eugene'a Melnyka. Zmarły w marcu tego roku biznesmen zapisał klub swoim dwóm córkom. W ich imieniu prowadzi go rada nadzorcza, ale zdaniem "Sportico" jest to rozwiązanie tymczasowe, bo właścicielki chcą się klubu pozbyć i już szukają kupca.



Ryan Reynolds kupi kolejny klub sportowy?

W przypadku sprzedaży drużyny zawodowej ligi NHL istnieje możliwość, że nabywca przeniesie ją do innego miasta. I właśnie tego chciałby uniknąć Ryan Reynolds . Pochodzący z Kanady aktor marzy bowiem, żeby popularni "Senatorowie" pozostali w stolicy tego kraju.

Medialnych doniesień nie skomentowali bezpośredni zainteresowani. Na pytania "People" nie odpowiedziały ani córki Melnyka, ani przedstawiciele ligi NHL, ani sam Ryan Reynolds. Założyciel drużyny Ottawa Senators, Bruce Firestone, nie ukrywa, że nadszedł czas na zmianę właściciela. Ma jednak nadzieję na znalezienie lokalnych inwestorów, którzy pozwoliliby na pozostanie klubu w Ottawie. Przekazał on magazynowi "People", że udało mu się już znaleźć pierwszych zainteresowanych zakupem, jednak w jego oświadczeniu nie padło nazwisko Ryana Reynoldsa.

Popularny Deadpool przerwał swoje milczenie w tej sprawie w środę. Skłonił go do tego jeden z użytkowników Twittera, który zaczepił go na tym portalu. "Ottawa Senators jest na sprzedaż. Chodź i zostań naszym właścicielem" - napisał. Reynolds odpowiedział emotikoną wyrażającą zastanawianie się. Jeśli finałem tego zastanawianie się będzie decyzja o kupnie Ottawa Senators, aktor będzie już mógł mówić o małej kolekcji klubów sportowych. W 2021 roku Reynolds razem z aktorem Robem McElhenneyem zakupił walijski klub piłkarski Wrexham AFC.