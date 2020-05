Ruszyły prace nad czwartą częścią "G.I. Joe"

Choć trzeci film z cyklu „G.I. Joe” czeka dopiero na swoją premierę, producenci serii nie próżnują i rozpoczęli już prace nad kolejną odsłoną. Scenariusz do czwartej części serii mają napisać Joe Shrapnel oraz Anna Waterhouse, czyli autorzy scenariuszy do takich filmów jak „Zwycięzca” (2016) czy „W domu innego” (2019).

Gwiazdami "G.I. Joe: Odwet" byli Bruce Willis i Dwayne Johnson /Collection Christophel /East News

Nowy projekt ma być rozszerzeniem świata przedstawionego w filmie "Snake Eyes: G.I. Joe Origins", którego premiera zaplanowano na 23 października. W wyreżyserowanej przez Roberta Schwentkego trzeciej części filmu w roli głównej zobaczymy Henry’ego Goldinga, któremu rozpoznawalność przyniosła rola w "Bajecznie bogatych Azjatach". W "Snake Eyes" wcielił się w postać szefa tajemniczej organizacji antyterrorystycznej.



Czwarty film serii wyprodukują wspólnie studio Paramount Pictures oraz firma Hasbro, producent serii zabawek G.I. Joe, które są pierwowzorami postaci filmowych. Producentem filmu będzie ponownie Lorenzo di Bonaventura, na którego koncie oprócz serii filmów "G.I. Joe" jest też inny popularny cykl "zabawkowy" - "Transformers".



Trzeci i czwarty film z serii zapowiadane są jako jej reboot. Poprzednie "G.I. Joe: Czas kobry" (2009) i "G.I. Joe: Odwet" (2013) przyniosły w kinach na całym świecie blisko 700 milionów dolarów zysku.



Joe Shrapnel i Anna Waterhouse pracują obecnie nad scenariuszem filmu "The Great Machine" opartego na motywach komiksu "Ex Machina". W ubiegłym roku skończyły się zdjęcia do napisanego przez nich dla Netfliksa dramatu "Rebecca" z Armie’m Hammerem i Lily James w rolach głównych.