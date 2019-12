Rusza kampania promocyjna "Wonder Woman 1984". Pierwszy zwiastun filmu ma zostać pokazany na imprezie Comic Con Experience w Sao Paulo 5 grudnia. Premiera obrazu planowana jest na 5 czerwca 2020 roku.

Gal Gadot na plakacie reklamującym "Wonder Woman 1984" /Warner Bros /materiały dystrybutora

Do sieci trafiły też nowe grafiki przedstawiająca tytułową bohaterkę oraz jej oficjalne logo.

Studio Warner Bros. początkowo zapowiadało powrót Wonder Woman do kin już w listopadzie 2019 roku. Jednak premiera filmu została przesunięta na 5 czerwca 2020 roku.

Za reżyserię filmu odpowiada Patty Jenkins, która napisała scenariusz razem z Geoffem Johnsem i Davidem Callahamem. Gal Gadot powróci w roli tytułowej, a Chris Pine ponownie zagra Steve Trevora. Kristen Wiig zagra Barbarę Ann Minervę / Cheetah, a do obsady dołączył Pedro Pascal. Na ekranie zobaczymy też Lyndę Carter, Natashę Rothwell, Spencera Trinwitha i Justina Siska.

W pierwszej części "Wonder Woman" z 2017 roku amazońska księżniczka Diana przybyła do cywilizowanego świata, aby pokonać boga wojny dążącego do zniszczenia ludzkości.