Wśród udostępnionych materiałów jest nagranie z feralnej próby. To właśnie wówczas doszło do tragedii. Zarejestrowano między innymi moment, gdy Alec Baldwin wyciąga broń spod płaszcza.



Następne ujęcia pokazują, co działo się na planie tuż po strzale. Widać na nich ranioną Halynę Hutchins, która leży na ziemi. Podbiega do niej kilka osób i próbuje jej udzielić pomocy.



"Policja z Sante Fe. 40-letnia kobieta postrzelona w klatkę piersiową, mężczyzna postrzelony w brzuch. Przyślijcie helikopter ratunkowy" - słychać ponadto na nagraniu.

Skandaliczne zaniedbania na planie "Rust"

Pół roku po przypadkowym zastrzeleniu operatorki Halyny Hutchins przez Aleca Baldwina, zapadł pierwszy wyrok. Dotyczy on skandalicznych zaniedbań dotyczących warunków bezpieczeństwa na planie filmu "Rust".



Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w amerykańskim stanie Nowy Meksyk (gdzie miały miejsce zdjęcia do westernu) nałożyło na firmę, która produkowała film "Rust", czyli Rust Movie Productions, maksymalną grzywnę w wysokości 136 793 dol. (blisko 600 tys. zł).



Jak informuje agencja Associated Press, w uzasadnieniu kary znalazły się opisy zaniedbań BHP, w tym zeznania świadków, że kierownicy produkcji nie podjęli działań w celu wyjaśnienia dwóch innych incydentów z bronią, do których doszło jeszcze przed wypadkiem śmiertelnym.

Biuro udokumentowało również skargi dotyczące bezpieczeństwa pochodzące od członków ekipy filmowej. Skargi te, jak podkreślono w raporcie, nie zostały uwzględnione przez producentów filmu.

Wcześniej informowano, że Alec Baldwin nie poczuwa się do żadnej winy, w związku z czym nie zamierza płacić odszkodowania rodzinie zmarłej Halyny Hutchins.

Prawnicy aktora 11 marca złożyli w jego imieniu wniosek o arbitraż w amerykańskiej komercyjnej organizacji JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services) - z roszczeniem zwolnienia go ze wszelkiej odpowiedzialności finansowej za tragedię, która wydarzyła się na planie "Rust".

Tragedia na planie westernu "Rust"

Przypomnijmy, że do tragicznego wypadku doszło 21 października 2021 roku na planie westernu "Rust", którego Alec Baldwin jest współproducentem oraz w nim występuje. Hollywoodzki gwiazdor wystrzelił z pistoletu-rekwizytu pocisk, który zabił operatorkę Halynę Hutchins i ranił w ramię reżysera Joela Souzę.

Nowy raport BHP potwierdza, że rewolwer dużego kalibru został przekazany Baldwinowi przez zastępcę reżysera, Davida Hallsa (który pełnił również funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa) bez konsultacji ze specjalistami od broni palnej, którzy powinni być na planie podczas ładowania broni lub po jej nabiciu.

Film kręcony był w Bonanza Creek Ranch, często wynajmowanym przez filmowców, zwłaszcza do kręcenia westernów.



Halyna Hutchins pochodziła z Ukrainy, dorastała w sowieckiej bazie wojskowej za kołem podbiegunowym. Studiowała dziennikarstwo w Kijowie. Ukończyła Szkołę Filmową w Los Angeles. W 2019 roku amerykański magazyn Cinematographer określił ją "wschodzącą gwiazdą kina".