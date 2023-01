"RRR" to wyreżyserowana przez S.S. Rajamouliego widowiskowa produkcja historyczna rozgrywająca się w kolonialnych Indiach. Opowiada o dwóch wojownikach o niepodległość, którzy - choć wiele ich dzieli - łączą swoje siły, by osiągnąć wspólny cel, choć współpraca ta niekoniecznie wynika z patriotycznych pobudek. Film Rajamouliego to produkcja z Tollywood, czyli jednej z regionalnych indyjskich kinematografii często mylonych z Bollywood.

"RRR": NTR Jr. chciałby spróbować sił w Hollywood

Jedną z gwiazd filmu "RRR" jest NTR Jr., który już przed udziałem w filmie Rajamouliego miał w Indiach status supergwiazdora. Jak zdradził w rozmowie z "Variety", jego ambicje sięgają dalej niż występy w filmach realizowanych w języku telugu. Aktor chciałby spróbować swoich sił w Hollywood, a najlepiej, gdyby to była produkcja z Kinowego Uniwersum Marvela (MCU). "Bardzo chciałbym zagrać w MCU. Czekam na propozycję. Moją ulubioną postacią jest Iron Man. Łatwo się z nim utożsamić, bo jest taki sam jak my wszyscy. Nie ma supermocy. Nie pochodzi z innej planety. Nie jest kimś, kto stał się superbohaterem za sprawą eksperymentu medycznego" - powiedział NTR Jr.

Jeśli chodzi o warunki fizyczne, to NTR Jr. już przypomina superbohatera. Do roli w filmie "RRR" przygotowywał się przez półtora roku, a w trakcie treningów przybrał prawie siedem kilo masy mięśniowej. "Jadałem po siedem posiłków dziennie. W sumie było to cztery tysiące kalorii" - zdradził.

"RRR" zdobędzie Oscara?

Jednym z fanów filmu "RRR" jest producent Jason Blum, którego horror "M3GAN" w ubiegły weekend podbił amerykańskie kina. "Uważam, że 'RRR' zdobędzie Oscara dla najlepszego filmu. U mnie przeczytaliście o tym po raz pierwszy. Zapiszcie to sobie. Jeśli mam rację, sam sobie przyznam Oscara. To czas 'RRR', więc go nie przegapcie. Nie jestem w żaden sposób związany z tym filmem. Właśnie go zobaczyłem" - napisał na Twitterze.

Czy prognoza Bluma okaże się trafna, przekonamy się już w lutym. Pewne jest, że "RRR" nie ma szans na Oscara w kategorii dla najlepszego filmu międzynarodowego. Indie zgłosiły bowiem inną produkcję - film "Ostatni seans" Pana Nalina. Produkcja Rajamouliego spełniła jednak wszelkie kryteria, aby ubiegać się o Oscary we wszystkich pozostałych kategoriach.

Wideo RRR #encoRRRe (Official Trailer)

