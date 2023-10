Za przemianą Roberta Więckiewicza w "Różyczce 2" stoi niekwestionowany mistrz, Waldemar Pokromski , absolwent wydziału charakteryzacji w Wyższej Szkole Artystycznej w Dreźnie. Warto wiedzieć, że 77-letni twórca jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m. in.: nagrody za charakteryzację w filmie "Rewers" na 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

W 2022 roku otrzymał statuetkę "Orła" Polskiej Nagrody Filmowej za charakteryzację do filmu "Magnezja", a na 22. Festiwalu Filmu Polskiego w Chicago - "Skrzydła" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki filmowej poza granicami Polski. Był również nominowany do wielu prestiżowych nagród filmowych, m.in. do nagrody BAFTA za "Listę Schindlera".

Metamorfoza Roberta Więckiewicza w "Różyczce 2" to było jego kolejne wyzwanie, z którym poradził sobie znakomicie.

"Aktor musi się dobrze poczuć w roli i uwierzyć w postać, którą zobaczy w lustrze, uwierzył też w nią potem widz. Stworzenie wiarygodnego wizerunku to proces wymagający dobrania odpowiednich kostiumów, oświetlenia, kompozycji kadru itd. Dlatego przed rozpoczęciem zdjęć przeprowadziliśmy szereg prób w plenerze i we wnętrzach" - ujawnił Pokromski.

Robert Więckiewicz z siwą brodą

Robert Więckiewicz zapuścił siwą brodę i to stanowiło fundament postarzenia. Co powiedział o swojej postaci? Aktor nie krył, że ponowne wcielenie się w bohatera, którego zagrał w przeszłości, była dla niego niezwykle kusząca.

"Historia, która wydawała się zamknięta na zawsze, ożywa i ma swój dalszy ciąg. Minęły lata, a my możemy zobaczyć, jak potoczyły się losy Romana, kim jest dzisiaj, co mu się udało, a czego żałuje. Perspektywa czasu pozwala na nowo spojrzeć na decyzje sprzed lat, a scenarzyście daje szansę naprawienia błędów. W życiu nie zawsze tak to działa. Na szczęście kino rządzi się swoimi prawami"- przyznał Więckiewicz.

Zauważył też, że trudno jest oceniać wybory życiowe i motywacje bohaterów, nie uwzględniając kontekstu czasów, w których rozgrywa się ich historia.

"Jedno z pytań, jakie stawiają twórcy filmu, to kwestia moralnej oceny ich postaw. Dla kogoś, kto nie żył w tamtych latach, niektóre zachowania bohaterów mogą się wydawać absurdalne i nie do przyjęcia, szczególnie z dzisiejszej perspektywy. Mam nadzieję, że widz będzie chciał przejąć się dramatem miłosnym ludzi uwikłanych w wielką politykę z wielką historią w tle" - dodał aktor.

Efekty metamorfozy Roberta Więckiewicza poznamy 20 października, gdy "Różyczka 2" trafi do kin.



"Różyczka 2": Nieoczywista kontynuacja

"Różyczka 2" jest kontynuacją filmu Jana Kidawy-Blońskiego z 2010 roku. "Różyczkę" nagrodzono Złotymi Lwami i dwiema innymi konkursowymi nagrodami (najlepsza rola kobieca, najlepszy dźwięk) oraz Złotym Klakierem (nagroda publiczności) na festiwalu w Gdyni, a także Orłem za najlepszą rolę męską.



"Różyczka 2" to nieoczywista kontynuacja. Fabuła skupia się na córce Kamili (w tej roli Magdalena Boczarska). Joannę Warczewską poznajemy w momencie, który przesądzi o jej przyszłości. Kobieta zostaje wciągnięta przez szantażystę w niebezpieczną grę...

Joanna Warczewska (Magdalena Boczarska) ma wszystko: wielką miłość i świetnie rozwijającą się karierę. To poukładane życie w jednej chwili burzy jednak zamach terrorystyczny, w którym ginie jej ukochany mąż (Paweł Małaszyński). Kiedy los daje Joannie nową życiową szansę, dosięga ją kolejny cios. Ktoś wysyła zdjęcia i dokumenty kompromitujące jej rodzinę, żądając setek tysięcy euro w zamian za milczenie.

Joanna decyduje się na własną rękę zmierzyć z szantażystą i z prawdą o własnej przeszłości. Gotowa jest zaryzykować wszystko, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem i rozwikłać skomplikowaną intrygę, w którą została wciągnięta. Jaką rolę w tej dramatycznej grze odegrają tajemniczy agent (Jacek Braciak), wpływowy polityk (Janusz Gajos) i przyjaciel z przeszłości (Robert Więckiewicz)? Jej wynik może mieć wpływ na losy milionów, a czas nie działa na korzyść Joanny.