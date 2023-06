"Oby historia się nie powtórzyła" - skomentowała 14-minutowy krótki metraż Urbanka prowadząca w poniedziałek galę otwarcia 42. KFDF "Młodzi i Film" Magdalena Felis.



Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał prezydent Koszalina Piotr Jedliński, który nie krył zadowolenia, że "tylu młodych twórców jest w Koszalinie" i że składy jury będą miały problem z wyborem najciekawszych produkcji. "Życzę im gorącej dyskusji" - mówił Jedliński.

Wywołany na scenę Kina Kryterium dyrektor festiwalu, Paweł Stojek, zaznaczył, że ta 42. edycja jest rekordowa pod względem liczby festiwalowych gości, których doliczył się 800. Podał, że w ciągu sześciu dni widzowie zobaczą ponad 100 filmów. Czekają też na nich cztery wystawy, mnóstwo branżowych spotkań i rozmów z twórcami w ramach cyklu "Szczerość za szczerość". W tym roku na konkurs nadesłano aż 330 filmów.

Jan Holoubek , przewodniczący jury w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych, który debiutował w Koszalinie filmem "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" i zdobył tu m.in. Jantara Publiczności, a potem wiele nagród w kraju i zagranicą, powiedział, że to jego "ukochany festiwal". Na poprzedzającej galę konferencji prasowej zaznaczył, że widział tylko dwa spośród 15 filmów, które będzie oceniał w pięcioosobowym składzie jurorskim. "Nie wiem, czego się spodziewać. To dla mnie olbrzymia niespodzianka, to, co będę oglądał przez najbliższe dni" - mówił Holoubek.

15 filmów powalczy o Wielkiego Jantara 2023

W Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych o Wielkiego Jantara walczyć będą: "Słoń" Kamila Krawczyckiego, "Hela" Anny Kasperskiej, "Na twoim miejscu" Antonio Galdameza Munozy, "Tata" Anny Maliszewskiej, "Chleb i sól" Damiana Kocura, "Roving Woman" Michała Chmielewskiego, "Matecznik" Grzegorza Mołdy, "Niebezpieczni dżentelmeni" Macieja Kawalskiego, "Johnny" Daniela Jaroszka, "Masz ci los!" Mateusza Głowackiego, "Norwegian Dream" Leiva Igora Devolda, "Granice miłości" Tomasza Wińskiego, "Koński ogon" Justyny Łuczaj, "Różne drogi do świętości" Anieli Astrid Gabryel i "Obudź się" Filipa Dzierżawskiego.



Z kolei przewodnicząca trzyosobowego jury w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych, Hanna Polak, która w Koszalinie jest po raz pierwszy, zaznaczyła, że konkurencja wśród dziewięciu obrazów wyselekcjonowanych w tej kategorii będzie bardzo trudna, bo w jej ocenie, w konkursie są "przepiękne filmy".

Pięcioosobowemu jury w konkursie debiutanckich krótkich metraży, w którym pokazanych zostanie 71 produkcji, w tym 30 fabuł, 17 dokumentów i 24 animacji, przewodniczy Mateusz Rakowicz, reżyser, scenarzysta i storyboardzista. Natomiast przewodniczącym jury, które wybierze najlepszą produkcję w debiutującym konkursie "Nakręceni na Teatrotekę" (pokazanych w nim zostanie sześć filmowych adaptacji utworów teatralnych), jest Jan Kidawa-Błoński, reżyser, scenarzysta, producent filmowy i telewizyjny.

Galę zakończył pokaz etiud studenckich laureatów festiwalu z lat 80. XX w. w ramach cyklu "75 lat patrzymy na świat" z okazji jubileuszu łódzkiej filmówki.

W poniedziałek widzowie jeszcze przed galą otwarcia festiwalu mogli obejrzeć pierwsze konkursowe filmy w Kinie Kryterium CK105 oraz sali kinowej biblioteki publicznej. Pokazy w obu kinach odbywać się będą do soboty.

Bezpośrednio po każdej projekcji konkursowej można się będzie spotkać z twórcami w ramach cyklu "Szczerość za szczerość". Nie zabraknie też projekcji zaproponowanych przez partnerów festiwalu, rozmów i debat eksperckich oraz branżowych. W środę i w czwartek o godz. 22 na Rynku Staromiejskim działać będzie kino na leżakach. Natomiast w sobotę w Kinie Kryterium szykuje się poranek z retro bajkami - "Zaczarowanym ołówkiem", "Przygodami Gapiszona" i "Przygodami Kota Filemona".

Gala zamknięcia festiwalu odbędzie się 17 czerwca. W roli prowadzących zadebiutują Agnieszka Matan i Szymon Majewski. Główną nagrodą za debiut pełnometrażowy, zarówno fabularny, jak i dokumentalny, jest Wielki Jantar. W pozostałych dwóch konkursach przyznawane są Jantary.

Na niedzielę, 18 czerwca, zaplanowano pokaz zwycięskich filmów. Wejściówki na festiwalowe wydarzenia są bezpłatne. Organizatorami wydarzenia są: miasto Koszalin i Centrum Kultury 105 w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich.



Festiwal jest współfinansowany m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jego historia sięga 1973 r. Jest najstarszym w Polsce festiwalem, podczas którego widz ma do czynienia przede wszystkim z filmowymi debiutami. A to w Koszalinie swoje pierwsze filmy pokazywali m. in.: Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Filip Bajon, Dariusz Gajewski, Xawery Żuławski, Katarzyna Rosłaniec, Marcin Wrona, Tomasz Wasilewski i Kuba Czekaj.