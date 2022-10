Rooney Mara i Joaquin Phoenix w nowym filmie Pawła Pawlikowskiego

Wiadomości

Rooney Mara ("Dziewczyna z tatuażem") i Joaquin Phoenix ("Joker") zagrają w nowym filmie Pawła Pawlikowskiego "The Island". To będzie pierwsza produkcja polskiego twórcy od czasu głośnej "Zimnej wojny", która w 2018 roku była nominowana do Oscara.

Joaquin Phoenix i Rooney Mara w 2018 roku w Londynie /Dave J Hogan /Getty Images