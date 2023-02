Rodzina i przyjaciele pożegnali Leonarda Pietraszaka. Została spełniona jego ostatnia wola

Leonard Pietraszak: Ostatnie pożegnanie legendarnego aktora

Leonard Pietraszak zmarł 1 lutego w Warszawie. O jego śmierci poinformował prezes ZASP Krzysztof Szuster. Legendarny aktora miał 86 lat. Jego ekranowy partner z serialu "Czarne chmury", Maciej Rayzacher, ujawnił, że Pietraszak "od dobrych dwóch, a może i trzech lat był poważnie chory". "Nawet gdy z nim rozmawiałem i składałem jakieś propozycje zawodowe - odmawiał i nie brał już w nich udziału" - wyjaśnił aktor.

Leonard Pietraszak: Niezapomniane role aktora 1 / 11 Lista ról, którymi podbił serca widzów, jest długa. Pułkownik Krzysztof Dowgird z "Czarnych chmur", doktor Karol Stelmach z "Czterdziestolatka", pułkownik Wareda z "Kariery Nikodema Dyzmy", marszałek Kmita z "Królowej Bony", bankier Kramer z "Vabanku" czy Krzysztof Kalinowski z "Siedliska" to tylko niektóre. Zresztą nie musiał grać głównych bohaterów, by utkwić w pamięci widzów. Przykładem jest Hubert Ornel, wypowiadający w "Stawce większej niż życie" zdanie: "W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle". - Może tylko "ucho od śledzia" przebiło to słynne powiedzenie. Chyba dlatego, że widzowie do dziś utożsamiają mnie z "Vabankiem" - wyjaśnia obchodzący 80. urodziny Leonard Pietraszak. Źródło: AKPA Autor: Niemiec

We wtorek 7 lutego odbyły się uroczystości pogrzebowe Leonarda Pietraszaka. Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 12:00 w Katedrze Farnej pw. świętych Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Aktor chętnie podkreślał silne związki z Bydgoszczą. W 2012 r. odsłonił swój autograf w bydgoskiej "Alei Gwiazd", a w 2018 r. - otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta.

Leonard Pietraszak: Ostatnia wola artysty

Zdjęcie Wanda Majerowna / Piotr Molecki / East News

Zgodnie z prośbą rodziny aktora, uczestnicy zostali poproszenie o przekazanie datku na rzecz Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, zamiast przeznaczenia pieniędzy na kwiaty. Uszanowana została także ostatnia wola artysty, który został pochowany obok swojej ukochanej mamy, Janiny.

"Dziękuję za odwzajemnioną przez Państwa miłość mojego męża i zaszczycenie go tytułem Honorowego Obywatela Bydgoszczy. Dziękuję, że staraniem władz będzie mógł spocząć obok ukochanej matki na cmentarzu Starofarnym. Dziękuję za pożegnanie w katedrze. Żegnając naszego Pietraszaka wiem, że pozostanie w Państwa pamięci. On sam i jego postaci sceniczne i filmowe. Artysta jest spełniony, gdy go cenimy. Wzrusza nas, rozbawia, kiedy każe nam sięgnąć po odruch serca wobec innych, porusza umysł, zaraża empatią. Leonard Pietraszak był moim mężem, ale artystą Leonardem Pietraszakiem dzielę się bez wahania, bo on należy do wszystkich" - podsumowała w swoim przemówieniu wdowa po zmarłym aktorze, Wanda Majer-Pietraszak.

Leonard Pietraszak: Najlepsze role

Zdjęcie Pogrzeb Leonarda Pietraszaka / Piotr Molecki / East News

Leonard Pietraszak urodził się 6 listopada 1936 r. w Bydgoszczy. 27 lutego 1959 r. debiutował w roli Alguasila w "Zielonym Gilu" Tirso de Moliny w reżyserii Czesława Staszewskiego i Ireneusza Kanickiego w Teatrze Powszechnym w Łodzi. W 1960 r. ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWSTiF w Łodzi. W latach 1960-1962 był aktorem Teatrów Dramatycznych w Poznaniu, a od 1962 do 1965 roku aktorem Teatru Polskiego w Poznaniu.

Występował w teatrach warszawskich: w latach 1965-1971 w Teatrze Klasycznym, od sezonu 1971 do 1976 w Teatrze Komedii, w latach 1977-2008 w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza. W spektaklach zagrał wiele wybitnych ról m.in.: "Detektywie" w reżyserii Janusza Warmińskiego czy "Policji" w oprawie artystycznej Jana Świderskiego. Ostatni raz w teatrze pojawił się 12 maja 2012 w roli Stanforda P. Sutton w spektaklu "Pocztówki z Europy" w reżyserii Krystyny Jandy w stołecznym OCH-Teatrze.

Msza żałobna za Leonarda Pietraszaka. Kto przyszedł pożegnać aktora? 1 / 9 Leonard Pietraszak zmarł 1 lutego w Warszawie. Miał 86 lat. Jego ekranowy partner z serialu "Czarne chmury", Maciej Rayzacher, ujawnił, że Pietraszak "od dobrych dwóch, a może i trzech lat był poważnie chory". "Nawet gdy z nim rozmawiałem i składałem jakieś propozycje zawodowe - odmawiał i nie brał już w nich udziału" - wyjaśnił aktor. Źródło: AKPA