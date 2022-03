Jak poinformowało CNN, sędzia Vincent Chiu przychylił się do wniosku rodziny komika o wydanie na stałe zakazu ujawniania informacji związanych z jego śmiercią. Decyzja zapadła miesiąc po złożeniu przez rodzinę pozwu w tej sprawie, w którym powołano się na możliwość naruszenia prywatności.

Bob Saget został znaleziony martwy w jednym z hoteli na Florydzie 9 stycznia. Rodzina artysty w lutym poinformowała, że przyczyną zgonu było krwawienie do mózgu spowodowane urazem głowy. "Przypadkowo uderzył o coś tyłem głowy. Najpewniej nie zdawał sobie sprawy ze skali obrażeń. Poszedł spać i już się nie obudził" - czytamy w oświadczeniu.

"Cała rodzina jest wdzięczna, że sędzia przychylił się do ich prośby, aby chronić godność Boba, jak również ich prawo do prywatności, zwłaszcza po doznaniu tej niespodziewanej i tragicznej straty. Cieszymy się, że sprawa została zakończona, a proces dochodzenia do siebie może trwać. Jesteśmy wdzięczni za wciąż napływające do rodziny modlitwy i dobre życzenia" - przekazał adwokat rodziny w rozmowie z CNN.

Wdowa Kelly Rizzo, oraz trzy córki aktora z małżeństwa z Sherri Kramer, złożyły pozew przeciw biuru szeryfa i lokalnemu koronerowi. Kobiety zażądały, aby część akt śledztwa została wyłączona z publicznego ujawnienia, wskazując na ich "obrazowy charakter". Chodzi głównie o zdjęcia, nagrania audio i dane z autopsji. Bliscy zmarłego aktora przekonywali, że przekazanie takich materiałów do wiadomości publicznej, wzbudziłoby w nich "ból psychiczny, udrękę i emocjonalny niepokój".

"Bob Saget": Nie tylko "Pełna chata"

Aktor zdobył popularność głównie dzięki roli Danny'ego Tannera w popularnym telewizyjnym serialu komediowym "Pełna chata", który był emitowany w latach 1987-1995.

Oprócz roli Danny'ego, serialowym fanom może kojarzyć się jako narrator z "Jak poznałem waszą matkę". Po zakończeniu zdjęć do "Pełnej chaty", Saget zagrał w kilkunastu filmach (m.in. "Ojcowie i synowie", "Kariera po trupach" czy "Głupi i głupszy 2") i kilku serialach ("Zagubiony w czasie", "Jak wychować tatę" czy "Ekipa").



Aktor podkładał także głos w filmach "Madagaskar" i "Farsa pingwinów". Próbował swoich sił jako reżyser, producent i scenarzysta (m.in. ''Farsy pingwinów''). Poza aktorstwem zajmował się również prowadzeniem programów rozrywkowych (''Najśmieszniejsze filmy wideo Ameryki'', ''1 vs. 100''). Często występował jako komik.

"Bob Saget był komikiem, którego kochaliśmy i który przekraczał granice. Będzie nam go brakować" - podkreślił kanał telewizyjny Comedy Central na swoim koncie na Twitterze.

Siergiej Łoźnica: Ukraiński reżyser przewiduje klęskę Rosji