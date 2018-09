"Rocketman": Taron Egerton jako Elton John [pierwsze zdjęcie]

Pojawiło się pierwsze zdjęcie Tarona Egertona jako Eltona Johna. Gwiazdor serii filmów "Kingsman" zagra brytyjskiego piosenkarza w obrazie "Rocketman". Obraz trafi na ekrany kin latem 2019.

Film oparty na wydarzeniach z życia Eltona Johna wyreżyseruje Dexter Fletcher, który odpowiedzialny jest także za realizację "Bohemian Rhapsody" - obrazu opowiadającego historię grupy Queen.



Reklama

Scenariusz napisał Lee Hall, autor scenariusza do "Billy'ego Elliota".

Steve Hamilton Shaw, który obok życiowego partnera Eltona Johna - Davida Furnisha - będzie producentem obrazu, obiecał, że film będzie "równie unikatowy, co życie Eltona".



Producenci planują, że historia Eltona Johna zostanie opowiedziana przy użyciu musicalowych sekwencji do największych przebojów piosenkarza; chwyt, który wykorzystany został już przy musicalu "Across the Universe" Julie Taymor, gdzie pierwszoplanową funkcję pełniła muzyka The Beatles.

"To będzie surrealistyczne spojrzenie na moje życie, nie tylko oparte na faktach, chcę żeby miało w sobie manierę 'Moulin Rouge'" - wyjaśnił Elton John. "Nie chce robić typowego filmu biograficznego, ponieważ moje życie nie było typowe" - dodał.

Prace nad filmową biografią Eltona Johna trwają już ładnych kilka lat, najwięcej problemów producentom przysporzyła obsada tytułowej roli. Sam John, który pełni funkcję producenta wykonawczego, ma także ostatnie zdanie w sprawie wyboru aktora wcielającego się w niego na ekranie.



W 2012 roku Elton John zdradził, że najchętniej postawiłby na Justina Timberlake'a. "Mam swoją listę faworytów. Moim numerem jeden jest Justin Timberlake. Mam pewną skalę porównawczą, gdyż Justin zagrał mnie w klipie Davida LaChapelle 'Rocket Man'. Wspaniale wcielił się w tę postać" - zauważył muzyk.

Kolejnym kandydatem do głównej roli był Tom Hardy, ostatecznie wybór padł na młodego Anglika - Tarona Egertona.



71-letni piosenkarz ogłosił pod koniec stycznia, że we wrześniu rozpocznie swą ostatnią światową trasę, która powinna liczyć około 300 koncertów i zakończyć się w 2021 roku. W ciągu ponad pięćdziesięciu lat swej kariery muzycznej Elton John sprzedał ponad 250 milionów płyt.