Robert Pattinson nowym Batmanem?

Robert Pattinson jest faworytem do założenia stroju Mrocznego Rycerza. Aktor miałby zagrać główną rolę w filmie Matta Reevesa "The Batman".

Robert Pattinson już przygotowuje się do założenia kostiumu człowieka-nietoperza? /Dominique Charriau /Getty Images

17 maja rano w mediach społecznościowych pojawiła się wiadomość, że nowym Batmanem będzie Robert Pattinson. Dziennikarze portalu Comic Book Movie podali nawet, że aktor podpisał już umowę z Warner Bros. i DC.



Z kolei Variety, The Hollywood Reporter i Deadline są bardziej ostrożne. Uważają, że wciąż w grze jest dwójka innych aktorów - Nicholas Hoult i Armie Hammer, ale rzeczywiście to Pattinson jest faworytem do założenia kostiumu człowieka-nietoperza. Do sfinalizowania umowy jeszcze nie doszło, ale podobno bardzo niewiele do tego braku. Oficjalnie Warner Bros. nie wydało jeszcze żadnego komunikatu w tej sprawie.

Film pod roboczym tytułem "The Batman" ma pojawić się na ekranach amerykańskich kin 25 czerwca 2021 roku. Od dawna wiadomo, że w głównej roli nie zobaczymy Bena Afflecka, który wcielał się w tę postać w filmach "Batman V Superman: Świt sprawiedliwości", "Legion samobójców" oraz "Liga sprawiedliwości".



Aktor potwierdził tę informację w wiadomości zamieszczonej na swoim koncie na Twitterze. Zapewnił w niej, że nie może doczekać się wersji przedstawionej przez Reevesa.



Reeves zdradził, że chciałby utrzymać swój film w klimacie kina noir, a historię opowiadać z punktu widzenia Batmana. Reżyser ma zamiar skupić się przede wszystkim na śledztwach prowadzonych przez superbohatera. W komiksie Batman nazywany jest przecież "najwspanialszym detektywem na świecie", tymczasem w kinowych adaptacjach rzadko poświęcano więcej uwagi jego zdolnościom dedukcyjnym.

Reeves przyznał także, że tytuł "The Batman" nie jest ostateczny. Zdradził też, że bohater zmierzy się z więcej niż jednym złoczyńcą. "Będzie galeria zbirów. Castingi mają rozpocząć się wkrótce" - przyznał twórca "Wojny o Planetę Małp". Wedle plotek głównym przeciwnikiem Batmana miałby być Pingwin. Postać ta została wcześniej przeniesiona na ekran w "Powrocie Batmana" (1992) Tima Burtona. Wcielił się w nią wówczas Danny DeVito.



Reżyser jest w trakcie nanoszenia ostatnich poprawek w scenariuszu. Wkrótce ma skupić się na przygotowaniach do zdjęć.

Batman ostatnim razem gościł na ekranach kin przy okazji "Ligi Sprawiedliwości" (2017) Zacka Snydera. Już wcześniej pojawiały się sprzeczne informacje o losie jego solowych przygód. Początkowo za scenariusz i reżyserię miał odpowiadać Ben Affleck. Aktor zrezygnował jednak z powodu problemów osobistych. Jego miejsce zajął Reeves, który od tamtej pory powoli rozwijał projekt.