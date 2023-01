Robert Pattinson głodził się, by sprostać standardom piękna

Robert Pattinson w najnowszym wywiadzie pokusił się o refleksję nad obowiązującymi w Fabryce Snów nierealistycznymi wzorcami dotyczącymi wyglądu. Zdaniem gwiazdora "Batmana" presja związana z tym, by zbliżyć się do ideału jest tak wielka, że nawet on, mimo że nigdy nie miał problemów z akceptacją swojego ciała, owej presji uległ. "Kiedyś w ramach detoksu przez dwa tygodnie jadłem same ziemniaki" - wyjawił aktor.

Robert Pattinson /Stephane Cardinale - Corbis/Corbis /Getty Images