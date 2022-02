Pattinson przyznał, że jest już po seansie pierwszej wersji montażowej "Batmana". "Pierwsze ujęcie jest tak drażniąco odmienne od innych filmów o Batmanie, że mówimy o kompletnie innym tempie" - ujawnił aktor.

"To właśnie Matt mówił od momentu, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy: 'Chcę zrobić detektywistyczną historię w stylu kina lat 70., jak w 'Rozmowie' [Coppoli]" - dodał aktor. "Od pierwszego ujęcia już wiemy: 'O, to jest przecież detektywistyczna opowieść'".

"Czułem się jak idiota, ponieważ nawet nie wiedziałem, że Batman był 'największym na świecie detektywem. Nigdy o tym nie słyszałem - ale to ma sens. Przecież w wielu momentach on przebywa wśród policjantów. Normalnie, gdy widzimy Batmana, pojawia się i zaczyna się bijatyka. Ale przecież potrafi też rozmawiać i znajdują się [tu] także emocjonalne sceny między nim a innymi bohaterami, których nie było w żadnych z wcześniejszych filmów" - uściślił Pattinson.



Reklama

"Batman": Co wiemy o filmie?

O tym, że nowy "Batman" będzie diametralnie odmienny od poprzednich filmów o Człowieka-Nietoperzu, Pattinson mówił już we wcześniejszym wywiadzie z magazynem "TotalFilm".



"Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy, już od pierwszego ujęcia nasz 'Batman' był diametralnie różny od innych filmów o tej postaci. Jest taki dziwny, smutny, wzruszający. To naprawdę, naprawdę niezwykła historia o Batmanie. Aż trudno mi uwierzyć, że mogłoby się to przerodzić w serię filmów. Oczywiście, zawsze na końcu znajdzie się coś, co sugerowałoby kontynuację, ale niezależnie od tego, ten film jest dziwnie osobisty. Myślę, że widzowie będą w szoku widząc, jak bardzo jest inny" - mówi Pattinson w rozmowie z magazynem "TotalFilm".



Oprócz Roberta Pattinsona w "Batmanie" zobaczymy także: Paula Dano jako Człowieka-Zagadkę, Zoe Kravitz jako Kobietę-Kota oraz Colina Farrella jako Pingwina.



W pozostałych rolach występują Jeffrey Wright (James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson) oraz Barry Keoghan (Stanley Merkel).



Najdłuższy Batman w historii

Za kamerą obrazu stanął twórca "Ewolucji planety małp" i "Wojny o planetę małp" Matt Reeves , który wyjawił, że tworząc własną wersję tej kultowej postaci, inspirował się kinem lat 70., komiksami, takimi jak wydany w 1987 roku "Batman: Rok pierwszy" oraz wizerunkiem lidera zespołu Nirvana, Kurta Cobaina.



"Na początku pisania scenariusza zacząłem słuchać Nirvany. Kiedy zastanawiałem się, jak przedstawić Bruce'a Wayne'a w sposób, którego wcześniej nie widziano, zacząłem myśleć: 'Co by było, gdyby wydarzyła się jakaś tragedia, po której ten facet staje się tak samotny, że nie wiemy, co on właściwie robi? Czy jest jakimś lekkomyślnym ćpunem?'. Prawda jest taka, że w istocie jest narkomanem. Jego narkotykiem jest pragnienie zemsty" - tłumaczył Reeves.

Wiadomo też, że "Batman" będzie najdłuższym z kinowych filmów o Człowieku-Nietoperzu. Dzieło trwać będzie dokładnie dwie godziny i 55 minut, z czego osiem minut stanowić będą napisy końcowe.

Wideo "Batman" [trailer 3]

Zobacz również:

Polska seksbomba porzuciła aktorstwo. Co robi dziś?

Rozenek-Majdan bez cenzury. Gwiazda TVN w erotycznych scenach

Młoda polska aktorka nago na planie. Starszy partner zawstydzony