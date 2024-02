Robert Downey Jr. zdradza, że ubiegał się o rolę przeciwnika Batmana

Jak Cillian Murphy został Strachem na wróble?

Murphy, który wcielił się w złoczyńcę, wcześniej starał się o rolę Batmana. Ta trafiła do Christiana Bale'a. W wywiadzie dla "Entertainment Weekly" Nolan wspominał, że zainteresował się aktorem z powodu jego występu w horrorze "28 dni później" Danny'ego Boyle'a. Po realizacji scen próbnych nie był jednak pewny, czy sprawdzi się on w roli superbohatera. Jednak bardzo chciał z nim współpracować.

"Nakręciliśmy dwie sceny. Jedną z Bruce'em Wayne'em i jedną z Batmanem. Upewniłem się, że w pracach będą uczestniczyli producenci, którzy zobaczą, co robimy na planie" - wspominał reżyser. Aktor zrobił na wszystkich pozytywne wrażenie, a Nolan zaproponował wtedy, by zagrał Stracha na wróble. "We wrogów Batmana wcielali się wcześniej gwiazdorzy pokroju Jacka Nicholsona, Jima Carreya i Arnolda Schwarzeneggera. To był ogromny kredyt zaufania [ze strony producentów], a wynikał on tylko z tych scen próbnych".

"Oppenheimer" okazał się jednym z największych hitów kinowych 2023 roku. Film otrzymał pięć Złotych Globów oraz 13 nominacji do Oscara. Statuetki zostaną wręczone 10 marca 2024 roku.