Robert De Niro z nagrodą za życiowe osiągnięcia

Robert De Niro zostanie uhonorowany za osiągnięcia życiowe nagrodą SAG Life Achievement Award. Aktor odbierze wyróżnienie gildii aktorów ekranowych podczas gali, która odbędzie się 19 stycznia 2020 roku.

Otrzymanie tej nagrody to zaszczyt - powiedział Robert De Niro /Vera Anderson/WireImage /Getty Images

Legendarny aktor, którego można obecnie oglądać w filmach "Irlandczyk" i "Joker", otrzyma najwyższe wyróżnienie związku artystów podczas 26. dorocznych nagród SAG Awards, 19 stycznia w Shrine Auditorium w Los Angeles - donosi "Variety".



Wideo "Irlandczyk": Oficjalny zwiastun 2

Reklama

Nagroda przyznawana jest corocznie aktorowi, który promuje "najlepsze ideały zawodu aktorskiego".

"Robert De Niro jest aktorem o niezwykłej głębi i umiejętnościach" - powiedziała Gabrielle Carteris, prezes SAG-AFTRA. "Postacie, które tworzy, urzekają naszą wyobraźnię. Od tlącego się piekła młodego Vito Corleone do szalejącego byka Jake'a Lamotty i dziadka Bena Whittakera, on wciąż dotyka naszych serc i otwiera nasze umysły na nowe i ekscytujące światy zrozumienia i emocji" - dodała.

Trzynastka De Niro 1 / 13 Pierwsza duża rola artysty i jednocześnie początek jego wieloletniej współpracy z Martinem Scorsese. W "Ulicach nędzy" (1973) De Niro stworzył niezapomnianą kreację Johnny'ego Boya - drobnego kanciarza w podstępnym świecie wielkich przekrętów i pieniędzy, za którą Stowarzyszenie Nowojorskich Krytyków wyróżniło go nagrodą dla najlepszego aktora drugoplanowego. Źródło: materiały prasowe udostępnij

"Jestem członkiem tego związku od ponad 50 lat. Otrzymanie tej nagrody od SAG-AFTRA to zaszczyt" - powiedział De Niro.

Aktor zdobył Oscary za występy w "Ojcy chrzestnym II" i "Wściekłym byku", w którym zagrał boksera Jake'a LaMottę. Był nominowany do statuetki za role w "Taksówkarzu", "Łowcy jeleni", "Przebudzeniu", "Przylądku strachu" i "Poradniku pozytywnego myślenia".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Poradnik pozytywnego myślenia" [trailer]

De Niro uważany za jednego z najlepszych i wszechstronnych, a także jednego z najbardziej dochodowych aktorów w historii kina. Filmy z jego udziałem, według witryny Box Office Mojo, uzyskały przychody w wysokości ponad 2,2 mld dol.

Pierwszą rolą 20-letniego De Niro był udział w filmie "Wesele" ("The Wedding Party") z 1963 roku. Szersza popularność przyszła z kolejną rolą, umierającego gracza baseballu w obrazie "Uderzaj powoli w bęben" w 1973 roku.

W 1974 roku wcielił się w postać młodego Vita Corleone w filmie Francisa Coppoli "Ojciec chrzestny II". Rola przyniosła De Niro pierwszą Nagrodę Akademii Filmowej dla najlepszego drugoplanowego aktora. Statuetkę w jego imieniu przyjął Coppola, gdyż Robert był nieobecny na ceremonii. Stał się tym samym pierwszym aktorem w historii, który w filmie porozumiewał się w większości w języku innym niż angielski i otrzymał Oscara. W tej roli były to różne sycylijskie dialekty.

W latach 70. XX wieku rozpoczął też współpracę z Martinem Scorsese, grając w obrazie "Ulice nędzy". Potem De Niro zagrał w takich filmach słynnego reżysera, jak "Taksówkarz" (1976), "New York, New York" (1977), "Wściekły byk" (1980), "Król komedii" (1983), "Chłopcy z ferajny" (1990), "Przylądek strachu" (1991) oraz "Kasyno" (1995).

Wideo You Talking To Me? - Taxi Driver 1976 in HD

Scorsese i De Niro wystąpili razem w obrazie "Czarna lista Hollywood" (1991) i obaj użyczyli głosów postaciom z animacji "Rybki z ferajny" (2004).

De Niro znany jest z dużego zaangażowania w role. Aktor przytył 27 kilogramów i uczył się boksu przed występem we "Wściekłym byku"; oszlifował zęby dla roli w "Przylądku strachu"; zamieszkał na jakiś czas na Sycylii przed "Ojcem chrzestnym II"; przez trzy miesiące siedział za kółkiem taksówki przed "Taksówkarzem"; nauczył się gry na saksofonie przed rolą w "New York, New York".

Debiut reżyserski De Niro nastąpił w filmie "Prawo Bronksu" w 1993 roku. Przez następnych trzynaście lat nie powracał do tego zajęcia, aż do obrazu "Dobry agent", którego reżyserii podjął się w 2006 r. Aktor wystąpił w obu wyreżyserowanych przez siebie filmach. Jego najnowsze kreacje pochodzą z filmów "Joker" i "Irlandczyk". Mówi się, że może otrzymać za nie kolejne nominacje do Oscara.