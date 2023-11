De Niro mówił o współpracy ze Scorsesem i plemieniem Osagów. Gdy zorientował się, że część przemówienia została wycięta, kontynuował prezentację. Następnie przedstawił krótki film poświęcony reżyserowi "Taksówkarza" i "Chłopców z ferajny".

Robert De Niro: Mocne słowa aktora

Gdy prezentacja dobiegał końca, De Niro nie zszedł ze sceny. Zamiast tego powiedział to, co zostało wycięte z jego przemówienia. "Początek mojej mowy został usunięty... i chciałbym go przeczytać. Historia nie jest już historią. Prawda nie jest prawdą. Kłamstwo stało się kolejnym narzędziem w arsenale szarlatana" - stwierdził.

Następnie De Niro skupił się na Donaldzie Trumpie, byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych. Aktor jest jego krytykiem od czasu wygranej kampanii wyborczej z 2016 roku. "[Trump] Atakuje słabszych, niszczy naturę, okazuje brak szacunku, na przykład używając 'Pocahontas' jako przezwiska" - zdobywca Oscara nawiązał do demokratycznej senatorki Elizabeth Warren, która jest tak nazywana przez byłego prezydenta.

Nie jest to pierwszy raz, gdy De Niro wyraża swoją niechęć do Trumpa. Podczas gali rozdania nagród Tony w 2018 roku aktor uraczył widownię wulgarnymi hasłami skierowanymi do urzędującego wówczas prezydenta. Podczas kampanii w 2016 roku De Niro nagrał krótki film, w którym nazywał Trumpa idiotą i powodem do wstydu dla Stanów Zjednoczonych. Zakończył stwierdzeniem, że najchętniej uderzyłby republikańskiego kandydata w twarz.

