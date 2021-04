Robert De Niro ma problem z byłą żoną

Mimo że hollywoodzki gwiazdor rozstał się z drugą żoną, Grace Hightower w 2018 roku, wciąż nie doszło do rozwodu, gdyż małżonkowie nie mogą się dogadać w kwestii podziału majątku.

Według relacji adwokata Roberta De Niro, ten pracuje do upadłego, by zarobić na alimenty dla byłej partnerki i nie może pogodzić się z tym, że ta wydaje pieniądze na takie kaprysy, jak np. zakupy u jubilera za 1,2 mln dolarów.



W ostatnich dniach w nowojorskim sądzie doszło do kolejnej rozprawy rozwodowej między Grace Hightower i Robertem De Niro. Tym razem poruszaną kwestią była wielkość alimentów, które De Niro wypłaca Hightower i które będzie musiał jej przekazywać aż do ogłoszenia rozwodu.



Tuż po rozstaniu z żoną, gwiazdor płacił jej 375 tys. dolarów, natomiast w styczniu przelał na jej konto tylko 100 tys. Obniżył świadczenie, bo zbiedniał z powodu pandemii. Wystarczy wspomnieć, że ogromne straty ponoszą luksusowe hotele i restauracje, których jest współwłaścicielem.

"Robert De Niro pracuje do upadłego, aby opłacić ekstrawagancki styl życia swojej żony, z którą jest w separacji. Styl życia, którego częścią jest m.in. kupowanie ubrań Stelli McCartney i pierścionków z diamentami o wartości ponad miliona dolarów" - mówiła podczas rozprawy adwokat gwiazdora Caroline Krauss.

"Kiedy to się skończy? Kiedy nie będzie on zmuszony brać każdego projektu, który jest mu proponowany i pracować sześć dni w tygodniu po 12 godzin? (...) Może jutro zachorować i wtedy impreza się skończy" - stwierdziła prawniczka.

Hightower i De Niro wzięli ślub w 1997 roku. Mają syna i córkę. Ich najmłodsze dziecko urodziło się dzięki pomocy surogatki. Aktor ma sześcioro dzieci.