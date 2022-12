Richard Miller nie żyje. Stworzył kultowe bikini księżniczki Lei

Nie żyje Richard Miller, słynny artysta, którego pamiętne dziesięciolecia pracy w Industrial Light and Magic obejmowały między innymi stworzenie złotego bikini księżniczki Lei do filmu "Gwiezdne wojny VI: Powrót Jedi" i charakterystycznej brody Davy'ego Jonesa do dwóch filmów z serii o Piratach z Karaibów. Miller miał 80 lat.