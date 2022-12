1 / 10

To jedna z najsłynniejszych par w historii kina. On - bogaty biznesmen potrzebujący towarzyszki na tydzień, ona - prostytutka, która nie chce spędzić życia w branży, do jakiej trafiła... Widzowie pokochali Richarda i Vivian, a "Pretty Woman" wciąż uznawana jest za jedną z najlepszych komedii romantycznych wszech czasów. Julia Roberts i Richard Gere stworzyli w tym filmie niezapomniane kreacje. Jednak dla aktora to wcale nie był ważny film! "Ludzie wciąż pytają mnie o 'Pretty Woman'. Tymczasem ja dawno o tym zapomniałem. To była głupia komedia romantyczna" - pogardliwie powiedział w wywiadzie dla australijskiego magazynu "Woman's Day".