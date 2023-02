Według TMZ, u gwiazdora " Pretty Woman " zdiagnozowano zapalenie płuc. Richard Gere , który był na rodzinnej wycieczce w Meksyku z okazji 40. urodzin swojej żony Alejandry Silvy, podobno skarżył się na uciążliwy kaszel przed podróżą, ale podczas wakacji jego stan zdrowia się pogorszył, co skłoniło go do skorzystania z pomocy medycznej.

Według źródeł, Gere spędził jedną noc w szpitalu, musiał mieć podane antybiotyki. TMZ donosi, że aktor wrócił do domu, a źródła twierdzą, że jego stan zdrowia się poprawia.

Richard Gere: Jego żona jest o ponad 30 lat młodsza

Richard Gere i Alejandra Silva, hiszpańska publicystka pobrali się w 2018 roku na jego ranczu w północnej części stanu Nowy Jork. Wychowują razem dwójkę dzieci.

W czwartek Alejandra Silva podziękowała fanom na Instagramie za życzenia urodzinowe i napisała: "Dziękuję wszystkim za życzenia urodzinowe.. po prawie 3 tygodniach chorowania wszystkich członków naszej rodziny, dzisiaj w końcu czuję się dużo lepiej! Dziękuję za całą miłość (..)" - czytamy na Instagramie.

Wcześniej tego ranka Silva udostępniła zdjęcie w swojej relacji na Instagramie, przedstawiające czteroosobową rodzinę udającą się na "dzień na plaży".

Zdjęcie Richard Gere i Alejandra Silva / Dia Dipasupil / Getty Images