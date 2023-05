Reżyserzy i scenarzyści wściekli na HBO Max! Platforma przeprasza

"Warner Bros. wrzucił scenarzystów, reżyserów i producentów do umniejszającej im kategorii 'twórcy'. To naruszenie panujących dotychczas zasad, ale, co gorsza, to brak szacunku i obraza dla artystów, dzięki którym korporacja zarabia miliardy. To próba umniejszenia wkładu i znaczenia scenarzystów, w której echem odbijają się wnioski z negocjacji scenarzystów z producentami. Zdaniem korporacji scenarzyści są marginalni, nieistotni i powinni zgadzać się na coraz niższe wynagrodzenia. Taka postawa sprawiła, ze strajkujemy już od 22 dni" - grzmi z kolei Meredith Stiehm z Gildii Amerykańskich Scenarzystów.

Warner Bros. Discovery przeprasza twórców

Szefowie platformy wzięli sobie do serca te krytyczne opinie. Przeprosili, winę za zamieszanie zrzucili na technologię i zapowiedzieli powrót do poprzedniego sposobu prezentowania twórców. "Zgadzamy się, że talenty stojące za treściami na platformie Max powinny być uhonorowane w odpowiedni sposób. Poprawimy napisy, które zmieniły się z powodu niedopatrzenia przy zmianie z HBO Max na Max. Przepraszamy" - oświadczył rzecznik platformy portalowi Variety.