Reżyserska wersja filmu "Ojciec chrzestny III"

Już na początku grudnia do kin, a potem na serwisy streamingowe, trafi nowa, reżyserska wersja trzeciej części "Ojca chrzestnego" przygotowana przez Francisa Forda Coppolę. "The Godafther Coda: The Death of Michael Corleone", bo taki tytuł nosi, oferuje zupełnie nowe doświadczenie. "Stworzyłem nowy początek oraz nowe zakończenie, a film otrzymał nowe życie" - obiecuje Coppola. W sieci właśnie został opublikowany zwiastun jego filmu.

Al Pacino w scenie z "Ojca chrzestnego III" /Collection Christophel / RnB / Paramount Pictures / Zoetrope Studios /East News

Najpierw "The Godafther Coda: The Death of Michael Corleone" będą mogli zobaczyć widzowie wybranych amerykańskich kin, gdzie film zostanie pokazany 4 grudnia. Cztery dni później film Coppoli trafi na nośniki oraz serwisy PVOD. Według słów legendarnego reżysera, tytuł, pod jakim zostanie w grudniu wydany jego film, jest nie tyle nowy, co zgodny z oryginalnym zamysłem twórców.



"W terminologii muzycznej słowo coda to swego rodzaju epilog, podsumowanie. I chcielibyśmy, żeby właśnie tak nasz film był postrzegany. Zobaczycie film, który ma inny początek i inne zakończenie, a wiele scen zostało przemieszczonych" - mówi Coppola zapewniając, że "The Godafther Coda: The Death of Michael Corleone" jest zgodny z pierwotną wizją jego oraz scenarzysty i twórcy "Ojca chrzestnego", zmarłego w 1999 roku Mario Puzo.

Bohaterem trzeciej części "Ojca chrzestnego" jest Michael Corleone (w tej roli Al Pacino). Legendarny don chce raz na zawsze pożegnać się z życiem przestępcy i zająć się legalnym biznesem. Ale jak często w takim przypadku bywa, sprawy szybko zaczynają się komplikować. W filmie wystąpili też m.in. Diane Keaton, Andy Garcia, Franc D’Ambrosio, Bridget Fonda, George Hamilton, Joe Mantegna, Talia Shire, Eli Wallach, Sofia Coppola oraz Raf Vallone.

Dwie pierwsze części "Ojca chrzestnego" są powszechnie uważane za jedne z najlepszych filmów w historii kina, ale "Ojciec chrzestny III" nie został przyjęty już tak dobrze. Nowa wersja daje szansę na zdobycie większego uznania, także dzięki temu, że film ma lepszą jakość. Poprawiono zarówno jakość obrazu, jak i dźwięku.