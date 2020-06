Reżyserowała "Gwiezdne wojny", teraz nakręci fabularny debiut

Victoria Mahoney zasłynęła tym, że była pierwszą kobietą, która reżyserowała "Gwiezdne wojny", a dokładnie była drugim reżyserem na planie filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Teraz Mahoney obejmie obowiązki pierwszego reżysera w powstającym właśnie filmie "Kill Them All", który będzie jej fabularnym debiutem pełnometrażowym.

Victoria Mahonena festiwalu filmowym w Berlinie / Pascal Le Segretain /Getty Images

Jak podaje serwis "The Hollywood Reporter", produkowany przez studio Paramount film "Kill Them All" będzie adaptacją powieści graficznej autorstwa Kyle’a Starksa.

Reklama

Scenariusz tej produkcji napisze James Coyne, który ma na swoim koncie scenariusze do dwóch filmów - "Króla wikingów" i "A Certiain Justice". Pierwotnie pieniądze na miały pochodzić ze zbiórki na serwisie Kickstarter, ale ostatecznie zostanie on sfinansowany przez duże studio filmowe. Jego produkcją zajmą się Josh Appelbaum oraz Andre Nemec ("Mission: Impossible - Ghost Protocol", "Wojownicze żółwie ninja".



Bohaterami "Kill Them All" są były policjant, który jest alkoholikiem oraz najlepsza płatna zabójczyni na świecie. On chce odzyskać swoją pracę, ona dokonać zemsty. Uda im się to, jeśli, zgodnie z tytułem, pozabijają wszystkich mieszkańców mieszczącego się w Miami wieżowca pełnego przestępców. W trakcie plądrowania kolejnych jego pięter stawią czoła narkotykowym baronom, przywódcom gangów, niewiarygodnym zabijakom, politycznej intrydze, jak również demonom przeszłości.

Reżyserska kariera Victorii Mahoney nabiera rozpędu. Na premierę czeka już wyprodukowany przez Jordana Peele’a i J.J. Abramsa serial "Lovercraft Country". Mahoney wyreżyserowała jego czwarty odcinek. Jest ona również reżyserką telewizyjnego dramatu "Under the Bridge", który też czeka na premierę. Opowiadać on będzie o lekarce, która próbuje otrząsnąć się po skandalu, który uderzył w jej karierę i małżeństwo. Mahoney pracuje też razem z Avą DuVernay nad serialową adaptacją powieści sci-fi autorstwa Octavii E. Butler zatytułowanej "Dawn". To pierwsza część trylogii "Xenogenesis".

"Kill Them All" opisywany jest jako "list miłosny do kina akcji z lat 90. XX wieku".