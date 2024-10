Reżyser chciał zrobić przerwę. Wróci na plan hitu szybciej niż myśli

Denis Villeneuve zapowiada swój powrót do świata "Diuny" szybciej, niż można by przypuszczać. Po sukcesie "Diuny: Część Druga", reżyser nie zamierza spocząć na laurach i już przygotowuje się do realizacji trzeciej odsłony swojego epickiego cyklu, opartego na dziełach Franka Herberta. "Jestem teraz na etapie pisania" - zdradza, choć, jak sam podkreśla, woli na razie nie nazywać tego projektu "Diuna: Część Trzecia".

Zdjęcie Timothee Chalamet (Paul) i Rebecca Ferguson (lady Jessika) w filmie Diuna. Fot. Materiały dystrybutora / materiały prasowe