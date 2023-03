Rekordowy "Krzyk VI". Najlepszy z całej serii

Dotychczasowy rekord serii należał do filmu "Krzyk 3" z 2000 roku, który w weekend otwarcia zarobił 34 miliony dolarów. "Krzyk VI" wypadł też znacznie lepiej od swojego ubiegłorocznego poprzednika, którego zyski w analogicznym okresie wyniosły 30 milionów dolarów. Piąta część "Krzyku" była zarazem kontynuacją, jak i rebootem serii. Powrót po latach opłacił się, a popularność serii wciąż rośnie. Nie bez znaczenia w tej sytuacji jest również fakt, że budżet filmu "Krzyk VI" to zaledwie 35 milionów dolarów.

Reklama

"To wyjątkowa sytuacja, by szósty film serii cieszył się taką popularnością. Jesteśmy oszołomieni wynikiem otwarcia. Takie rzeczy się nie zdarzają" - skomentował wyniki uradowany Chris Aronson ze studia Paramount Pictures. "Recenzje i oceny widzów są bardzo dobre, a wpływy z pozostałych światowych rynków też powinny być wysokie. 27 lat po rozpoczęciu serii w 1996 roku ta franczyza wciąż ma się świetnie" - dodał analityk David A. Gross cytowany przez portal "Variety".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Krzyk VI" [trailer] materiały prasowe

Mniej powodów do zadowolenia mają inne premiery minionego weekendu. Film "65" z Adamem Driverem w roli głównej zarobił 12,3 miliona dolarów. To nieco więcej niż prognozowano, ale na nakręcenie tej produkcji wydano 45 milionów, wiec do tego, by nakłady się zwróciły, jeszcze daleka droga. Słabe recenzje i oceny widzów raczej w tym nie pomogą. Driver wciela się w tym filmie w rolę pilota, który rozbija się na tajemniczej planecie. Z czasem odkrywa, że to Ziemia sprzed 65 milionów lat.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "65" [trailer 2] materiały prasowe

Druga największa premiera weekendu, film "Champions" w reżyserii Bobby'ego Farrelly'ego zarobił 5,1 miliona dolarów i wylądował na szóstym miejscu północnoamerykańskiego box-office'u. Jego pierwszą piątkę uzupełniają filmy, które swoje premiery miały w poprzednich tygodniach. Drugie miejsce przypadło filmowi "Creed III" , który zarobił 27,1 miliona dolarów. W Ameryce Północnej zarobił w sumie już ponad 100 milionów dolarów, a szacowane 150 milionów na koniec jego przygody z dużym ekranem to wynik o wiele lepszy niż dwóch poprzednich filmów serii.

Wideo "Creed III" [trailer]

Na czwartym miejscu wylądował komiksowy "Ant-Man i Osa: Kwantomania" , który zarobił 7 milionów dolarów. Po miesiącu wyświetlania na jego koncie jest 198 milionów dolarów, a film jest na drodze do tego, by zostać najmniej kasowym filmem tej serii.



Wideo "Ant-Man i Osa: Kwantomania" [trailer 2]

Piąte miejsce zajął "Kokainowy miś" z niewiele ponad sześcioma milionami dolarów na koncie. Ze 117 milionami dolarów zarobionymi na całym świecie film w reżyserii Elizabeth Banks może obwieścić kasowy sukces.